中評現場：怎將絲綢之路數字化？智庫建言

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京5月28日電（記者 海涵）27日下午，由中國人民大學重陽金融研究院主辦的《數字絲綢之路進展、挑戰與實踐方案》發布會暨研討會在文化大廈舉行。會議正式發布了《數字絲綢之路進展、挑戰與實踐方案》報告，中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文作引導發言、中國人民大學金融研究院研究員劉玉書進行了報告闡述。此外，會議還邀請了中國網絡空間戰略研究所所長秦安、國家開發銀行戰略研究處處長吳志峰、中國人民大學重陽金融研究院副院長周洛華、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員、國際關係學院教授王義桅以數字絲綢之路為主題進行了研討。中國人民大學重陽金融研究院院長助理兼宏觀研究部主任賈晉京主持了是次會議。



中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文指出，在過去的三、四百年時間中，人類歷史經歷了四輪的發展變革。分別以機械化、電力化、網絡化為代表的前三輪技術革命（產業革命）對於人類有一個共通性，那就是前三輪的產業革命和技術革命基本上是以解放人類的四肢和五官為主要的目標。而在大約十四、十五年前人類進入數字化、智能化時代，應該說數字化、智能化時代帶給人類的變化實際上剛剛開始，總結而言是人類的大腦被解放。在數字化和智能化時代，人類的大腦已經不需要由個人的大腦腦神經來完全指揮，而是聽從於技術。這種變化給人類帶來巨大的便利和效率提升。但是，要看到，人類大腦被完全解放的過程，還遠遠沒有到來，這還只是初步過程。人類在進入數字化、智能化的過程中，中國推出“一帶一路”進程，實際上也面臨著技術的挑戰和技術拓展的過程。在這樣的背景下，中國提出“一帶一路”倡議，當然必不可少地要把“一帶一路”加上數字化元素。



“2017年，習近平總書記在‘一帶一路’國際高峰合作論壇上第一次提出‘數字一帶一路’，遺憾的是，中國學術界、智庫界並沒有跟進‘數字一帶一路’的研究。剛好在31天前，習近平主席在第二屆‘一帶一路’國際合作高峰論壇上再次提出‘數字一帶一路’，這個提法提出一周之後我們推出‘數字絲綢之路’的相關研究報告，也是從智庫角度出發，既是對產業革命浪潮的呼應，也是對於決策層的一次呼應。”



中國人民大學金融研究院研究員劉玉書就《數字絲綢之路進展、挑戰與實踐方案》報告的相關邏輯和研究情況進行了簡要介紹，並就五個核心問題進行了闡釋——



其一，是否需要國家層面的數字絲綢之路戰略？劉玉書說，“一帶一路”發展到了今天，體量已經很大，已不存在什麼韜光養晦的可能性了。這件事情只做不說，就只能被動地按照別人的意圖來任意解讀，這對整個數字“一帶一路”、數字絲綢之路的建設是很不利的。從國際環境來看，開放、包容、透明的國家層面的數字絲綢之路，更有利於我們與相關國家的合作與發展。

