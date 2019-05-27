加華裔再奪溜溜球冠軍　華人這些技能你得服

李光良社交媒體賬號截圖。（圖片來源：中國僑網） 中評社北京5月27日電／說到華人的獨特天賦技能，你可能會想到種菜、做飯、功夫、太極、針灸、數學成績好……



不過這些都是老生常談了，最近又有不少華人朋友get了令人嘖嘖稱奇的超凡新技能，看完以下這幾位，你不服都不行！



眼花繚亂！華裔溜溜球冠軍完美演繹人球合一



如果自家孩子太會玩，家長多少會擔心孩子不務正業耽誤了學習，不過最近在加拿大爆紅的華裔“溜溜神童”李光良，不僅會玩，還真“玩”出了名堂。



李光良近日再次奪得加拿大溜溜球（yo－yo）冠軍，並將代表加拿大參加世界溜溜球錦標賽。這已經是他溜溜球生涯中的第三個全國冠軍。



李光良介紹，這次比賽是根據音樂節奏來編悠悠球花式，與傳統的玩悠悠球規範應有少許分別的，難度較大。



19歲的李光良玩溜溜球已經八年了，2013年，年僅13歲的他就已經贏得了第一個全國冠軍，人送外號“溜溜神童”。



回想自己第一次接觸溜溜球的情景，李光良說，“當初一個同學帶了一個溜溜球來教室，全班同學都愛上了它，用溜溜球能做出各種花樣技巧和組合招式，從此它成了我生活中的一部分。”



自從迷上溜溜球，李光良除了上學﹑做功課﹑吃飯和睡覺之外，基本上都在練習，每天好幾個小時。溜溜球還讓他信心大增，學習成績也進步了。