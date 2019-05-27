民進黨要求道歉　郭台銘嗆：我講的是事實

郭台銘今日下午赴電視台錄製節目接受訪問。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北5月27日電（記者 倪鴻祥）爭取中國國民黨2020提名的鴻海董事長郭台銘今日下午赴電視台錄影節目前受訪，針對其後援會日前刊登報紙廣告批評民進黨羞辱軍公教人員，民進黨要求道歉，郭反嗆“是民進黨挑起世代對立，我當然不願意道歉，我講的是事實！為什麼要道歉？”



郭台銘下午赴東森新聞“這！不是新聞”節目錄影，在東森崇聖大樓一樓大廳受訪，許多上班員工看到“郭董”，都停下腳步觀看，拿手機搶拍照。



郭台銘後援會日前刊登報紙廣告，批評民進黨推年金改革，用“米蟲”等字眼羞辱軍公教人員，被民進黨認為郭台銘刻意營造階級對立與仇恨，要求郭台銘為其後援會的廣告批評道歉。



郭台銘受訪表示，挑起世代對立，罵出“米蟲”的是民進黨，他只是質疑民進黨挑起的問題，不能解決問題，造成台灣現在的社會對立，“我當然不願意道歉，我講的是事實！為什麼要道歉？”



被問到郭台銘後援會的廣告是否在搶高雄市長韓國瑜的軍公教鐵票？郭台銘表示，他爸爸是軍公教，是警察，所以他從小就曉得警察的辛勞，他從小家庭就在4坪大的地方養5個人，所以知道軍警義消的辛苦，打火兄弟每一年死多少人，他就捐多少錢，民進黨的這些言論對他們尊嚴不公不義，大家都看不慣。