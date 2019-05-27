愛爾蘭：150萬歐元獎學金只給中國學生

中評社北京5月27日電／高質量的教學水平，較低的留學成本，使原本不顯山露水的愛爾蘭近年來成為留學市場中的新寵。據愛爾蘭教育推廣處數據顯示，赴愛學習簽證的申請人數於2014年後首次出現上升，2018年學習簽證申請人數較2014年翻倍，愛爾蘭留學正式邁進年增長率為兩位數的快速車道。愛爾蘭教育與技能部長喬·麥克休日前在接受《環球時報》記者採訪時稱，愛中兩國在教育合作方面大有可為，以此為契機將拓展其他領域的多項合作。



得益於兩國政府的支持，中愛高校頻繁互動，合作辦學數量攀升，直接推動了中愛學生交流。目前在愛爾蘭的中國留學生人數達5726名，本科生人數占比1／2，研究生人數占比1／3，短期生、預科生則約占總人數的20%。兩國之間已擁有3個合作辦學機構以及69個合作辦學項目，多數項目可為中國學生提供本科階段“3＋1”“2＋2”的學習交流並獲得學位的機會。都柏林大學與都柏林聖三一大學都較受中國留學生青睞，其中都柏林聖三一大學常與英國的牛津、劍橋並稱為“三劍客”。專業方面，愛爾蘭的計算機與電子工程技術相關專業較為優質，其次是工商、金融等。



為了緩解赴愛中國留學生的壓力，愛爾蘭政府推出系列專門針對中國留學生的獎學金政策。麥克休以“愛心獎學金”為例，對《環球時報》記者介紹稱，這是一項由愛爾蘭教育推廣處發起並組織的國家級獎學金項目，於2015年9月正式啟動。2018年吸引13所愛爾蘭高校參與，提供獎學金總額超過150萬歐元，涵蓋100多個不同的專業領域。比如環境科學、工程、商科、社會科學以及計算機等，覆蓋本科、研究生以及博士等不同層級，每年可資助超過250名學生赴愛深造。



愛爾蘭的留學費用取決於就讀課程和教育機構。以商科為例，本科階段每年學費約為7.5萬至14萬元人民幣。生活費用因人而異，平均每年6萬至9萬元人民幣。與歐洲其他國家相比，這樣的價位很有吸引力。麥克休告訴《環球時報》記者，愛爾蘭為中國留學生提供兼職打工機會，本科生畢業後有機會在愛爾蘭停留並工作一年，研究生及博士畢業後在愛爾蘭停留時間可延長至兩年。



按照留學網站的數據顯示，中國學生申請愛爾蘭本科通常需要提供托福100分或雅思6.0以上的語言成績。愛爾蘭國立大學對於高中平均成績要求一般為80分以上，理工學院和私立院校則一般不作特別要求。中國的高中畢業生一般要先上愛爾蘭大學的預科，大約一年左右，取得雅思成績以後才能到大學讀書。中國的兩年制大專畢業生，要從愛爾蘭大學的第一年課程開始。如果是大專三年畢業或大四在讀生申請相關專業的課程，一般可免學第一年，進行兩年的學習，即可拿到學位。如果申請愛爾蘭大學的研究生，一般專科生需要大專文憑、平均成績60、雅思5.5－6.0分；本科生則需要本科文憑、平均成績75－80、雅思6－6.5分。



對此，愛爾蘭教育推廣處在接受《環球時報》記者採訪時給出更多信息：愛爾蘭於2018年修改了畢業簽證制度。修改內容包括獲得愛爾蘭國家資格框架中的第9級證書（包括碩士、博士等）或以上級別證書的畢業生，有權申請兩年的居住權和在該國工作的權利。同時，獲得愛爾蘭國家資格框架中第8級證書（本科）的畢業生有權申請一年的居住權和在該國工作的權利。



愛爾蘭教育推廣處表示，此次畢業簽證制度修改，旨在為優秀的非歐盟畢業生提供在愛爾蘭工作的機會，同時也為愛爾蘭的經濟和社會發展帶來新動力。修改畢業簽證制度就是為了鼓勵中國留學生畢業後有機會在當地進行就業。



實際上，愛爾蘭高校是全球研究的領導者，在有些科研領域的影響力位列世界研究機構的前1%，特別是信息技術、生物制藥、食品科學以及工程學等專業，為其贏得“歐洲矽穀”的美譽。愛爾蘭人富於創新的傳統，以及優質的教育和人才資源，吸引超過1000家跨國公司駐扎。由於高校課程通常包括工作安排和實習機會，留學愛爾蘭往往意味著距離一段成功的職業生涯更近一步。



愛爾蘭教育推廣處對《環球時報》記者表示，通過修改畢業簽證制度，預計到2020年，愛爾蘭國際教育貢獻的價值將提高到21億歐元，這將同比增長33%。愛爾蘭是一個小而開放的經濟體，國際學生一旦畢業，就可以發揮重要作用並幫助愛爾蘭的公司實現國際化，獲得更多的新的出口市場。愛爾蘭政府很高興能夠為非歐盟畢業生提供在愛爾蘭生活和工作的機會。



（來源：環球時報）