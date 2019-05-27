菲因“垃圾風波”暫停公務人員訪問加拿大

資料圖：洋垃圾。（圖源：央視網） 中評社北京5月27日電／菲律賓政府26日確認，由於加拿大一直拖延解決其滯留在菲垃圾問題，菲方已於本周下令暫停所有公務人員訪問加拿大。



菲律賓總統發言人薩爾瓦多·帕內洛當天發表聲明說，菲政府執行部長薩爾瓦多·梅迪亞爾德亞20日簽發了一項內部備忘錄，規定“政府各部門、各國有企業及政府資助機構的負責人不得再批准其管理的官員和工作人員赴加拿大進行公務訪問”，同時“政府各部門還要減少與加拿大政府的官方交往”。



帕內洛表示，簽署這一備忘錄的起因是加拿大遲遲不運回其滯留在菲律賓近6年的一批垃圾。



菲加兩國近期圍繞這批垃圾的爭端愈演愈烈。2013年至2014年間，一家加拿大公司向菲律賓出口了103個集裝箱的垃圾，集裝箱外貼有可回收塑料的標簽，菲律賓已處理了34個集裝箱的垃圾，目前仍有69個集裝箱滯留在菲港口。



菲律賓海關表示，檢查發現這69個集裝箱中只有少量可回收塑料，大量為電子產品垃圾和廚房垃圾等。菲方指責加拿大違反《巴塞爾公約》，並一再敦促加運回這批垃圾。



菲總統杜特爾特於2019年4月宣布將5月15日設為最後期限。但由於加拿大未能按期運回垃圾，菲律賓外交部已於5月16日宣布召回包括大使在內的多名菲駐加拿大外交官。菲律賓總統府日前表示，鑒於加拿大一再拖延的態度，菲方已決定自行租用船只將這批垃圾送回加拿大。加方隨後承諾將在6月底前運走滯留垃圾，但遭到菲律賓拒絕，菲方堅持要自行“遣返”這批垃圾。



（海外網）