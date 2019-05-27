首屆“聯合杯”大學生先進飛行器總體設計賽舉辦

第一屆“聯合杯”決賽入圍團隊與評委及嘉賓合影 中評社北京5月27日電／5月26日上午，由教育部高等學校航空航天類專業教學指導委員會（以下簡稱“教指委”）主辦，北京航空航天大學聯合西北工業大學、南京航空航天大學、上海交通大學、北京理工大學等高校共同承辦的第一屆“聯合杯”大學生先進飛行器總體設計競賽在北京唯實國際文化交流中心舉行了年度決賽。殲15艦載機總設計師、中國工程院院士孫聰，北京航空航天大學副校長黃海軍，教育部高等學校航空航天類專業教學指導委員會主任委員蔡國飈，“聯合杯”競賽組委會名譽主任武哲等嘉賓、競賽評審委員會專家及參賽團隊等近200人參加了活動。



從12所高校的31個本科生設計團隊中突圍晉級決賽的6個團隊進行了精彩的答辯，從需求分析、總體參數選擇、布局與布置、綜合性能分析、權衡優化、多方案對比等方面展示了團隊的設計工作。經過以孫聰院士領銜，由工業界、使用部門和高校的20位專家組成的決賽評審委員會公正嚴謹的評審，來自北京航空航天大學的“寒鵠”先進艦載機和“藍翼”先進寬體客機設計團隊分別獲得軍機組和民機組的冠軍，來自西北工業大學、北京航空航天大學和沈陽航空航天大學的四個團隊分獲兩個組別的亞軍和季軍，入圍複賽的其他10個團隊均獲得了競賽的優勝獎。



蔡國飈在決賽開幕式致辭中表示，“優質人才是建設航空航天事業的先決條件。”作為教指委主辦的第一個全國性、緊密圍繞飛行器設計及相關專業本科課程教學的專業性競賽，“聯合杯”大學生先進飛行器總體設計競賽以“服務國家需求、緊貼課程教學、促進開放交流”為宗旨，致力於“以賽促學、以賽促教、以賽促聯”。競賽一方面促使本科生在具有高度挑戰性的飛行器總體方案設計過程中，綜合應用所學專業知識，充分鍛煉團隊協作能力和發揮創新精神；另一方面也積極推動了新工科建設中的飛行器設計專業教學體系改革和課程建設。



“聯合杯”競賽得到了中國航空工業集團有限公司及中國商用飛機有限責任公司等工業部門的大力支持。第一屆的“先進艦載機”設計要求來自航空工業沈陽飛機設計研究所、“先進寬體客機”設計要求來自中國商飛上海飛機設計研究院。以後每屆競賽的題目和具體設計要求，也都將由中國飛行器設計的主機院所提出，充分體現國家重大需求對本科教學的牽引作用。



“聯合杯”競賽為促進中國的本科生－高校教師－工業界“手拉手”式的協同育人提供了一種新的模式。從2018年9月發布設計要求，到2019年5月26日決賽，共有航空工業及中國商飛的近10個設計院所（包括沈陽飛機設計研究所、成都飛機設計研究所、第一飛機設計研究院、上海飛機設計研究院、北京民用飛機技術研究中心等）、空軍研究院、北航、南航、西工大、上交大、北理工、清華等高校的近30名專家參與了本屆“聯合杯”競賽的初賽、複賽及決賽評審。因故無法到決賽現場的C919大型客機總設計師吳光輝院士、CR929寬體客機總設計師陳迎春專門給競賽發來賀信和祝賀視頻，對參賽的學生團隊給予了熱情的鼓勵。