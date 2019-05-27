柯文哲：妙天現在應是支持韓國瑜

柯文哲接受議員質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）針對3月曾表態挺柯的“國會政黨聯盟”黨主席妙天，竟是6月1日“挺韓大會師”的支持團體之一，無黨籍台北市長柯文哲與妙天的關係也成為市議員質詢焦點，柯文哲27日下午在市議會表示，他跟妙天的關係也沒有不好，就是一起練氣功、打坐而已，他認為妙天現在應該是改變想法了，雖然是一起練氣功，但政治立場不一定一致。



柯文哲27日下午2點半在台北市市議會報告追加減預算案，並接受市議員質詢。



“國會政黨聯盟”黨主席妙天曾在3月底遭媒體爆料，柯文哲在訪美前密會妙天，尋求30萬的黨員支持，而妙天受訪時也透露“柯文哲會選“總統”，屆時會幫柯連署，輕鬆跨過參選須28萬連署的門檻。但柯文哲事後受訪時僅稱，雙方是間接關係。而韓粉6月1日在台北市凱道舉辦“挺韓大會師”，高雄市長韓國瑜也證實，妙天是支持的團體之一，妙天一下挺柯、一下幫韓，柯、妙兩人之間的關係也成為市議員關心的焦點。



民進黨市議員洪健益27日下午質詢時問道，北市府“客委會主委”徐世勳就是妙天的麾下大將，妙天到底是挺誰？妙天轉頭挺韓，搞不好就是柯市長沒有表態，你不講話人家就不挺你了。



柯文哲則回應，他跟妙天只是一起練氣功、打坐而已，妙天要不要支持他，也不是他能決定的，他認為妙天現在應該是支持韓國瑜，雖然他跟妙天一起練氣功，但政治立場不一定一致，雖然我們的關係也沒有不好，氣功還是照鍊，但可能是妙天改變想法了。