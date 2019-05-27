游盈隆倡議：7月中初選民調解決蔡賴爭議

游盈隆建議蔡陣雙方可以等國民黨人選出來，7月中旬再進行初選民調。（中評社 資料照） 中評社台北5月27日電（記者 黃筱筠）台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書上提及，民進黨2020初選的終極解決在7月，也就是等國民黨人選出來之後，對比民調就會有對象。游盈隆接受中評社進一步詢問表示，既然現在蔡英文、賴清德陣營都沒有共識，不如就等到7月中旬，國民黨人選出來之後再做民調，這樣自然可以解決問題。雖然會拉長戰線，但賴清德沒有不接受的空間，而蔡陣營若想在中執會硬幹，也得不到什麼好處。



依國民黨中常會通過的2020初選時程，7月5日至15日進行民調，7月16日公布民調結果。



游盈隆挺賴清德，對於黨主席卓榮泰上週中執會表現大力肯定。民進黨本周三中執會將再度進行初選事宜討論，游盈隆拋出，若以不修改初選方式為前提，建議可以等到7月中旬再進行初選民調，他認為，這有利解套初選的爭議。



游盈隆提到，依據民進黨現行“第一、二、三類公職候選人提名民調辦法”第7條，還是有一個終極解決之道，那就是一旦國民黨在7月中，產生正式2020候選人，黨中央即可據此進行對比式民調，一切都符合黨的初選制度。依規定，到7月中問題自然解決，順利產生民進黨候選人。從這個角度看，2011年制訂的民調辦法還是可行的、可運作的。



游盈隆對中評社說，根據初選遊戲規則的重要一環，是兩人要有共識，現在沒有共識，是國民黨候選人還沒產生，既然制度上無解，不如等時機到了自然有解。卓榮泰現在想要處理，也無法處理，因雙方沒共識，解決唯一方法就是主要對手產生，自然而然對比，這一條路可提供雙方解決之道。



游盈隆表示，蔡賴陣營目前殺紅眼，不知道能否把他的建議好好研究，民調時間拉長對誰有利，現在也很難說。



至於賴清德可能接受嗎？他表示，沒有不接受的空間，根據民進黨初選辦法，就是等對手有候選人之後，初選對比民調對象自動解決。戰線雖然拉長，但是合乎制度，“雙方沒有不接受的空間”。他認為，這是唯一的方法，現在關鍵人物就是卓榮泰，卓必須要堅持住，不讓挺英派中執委通過初選更改的提案。



他強調，只要卓榮泰堅持挺住，中執委那些提案都違反初選辦法，卓可以說，這些提案程序不合，不能提案。



游盈隆表示，本周三中執會不見得會動用表決，依照上周卓榮泰的處理，應該不會動用表決，“總不能把主席換掉”，他認為，中執委不能提案更換主席，這不合法，中執委怎麼可以胡搞！



游盈隆也說，本周三中執可能會很慘烈，卓榮泰如果堅持原則，又不辭黨主席，就不會表決，除非卓也不堅持，如果中執會硬要通過這些提案，卓很可能被請辭。



游盈隆臉書也提到，如果蔡陣營在中執會強行通過任何竄改初選遊戲規則的提案，賴陣營就有充分理由提起民事訴訟，反制蔡陣營的不當作為。而依法界判斷，賴陣營必贏，蔡陣營必輸，不但目的無法得逞，還將顏面盡失，被迫回到原來初選軌道。