網評：再論韓國瑜的最佳選項

中評社洛杉磯5月27日電（作者 張一飛）作者在四月二十五日曾經在中評社發表一文，韓國瑜選與不選之路，文中預測雖然他當時民調仍高但將遇到逆風。如他參選2020大選會面臨四個不利情況。如果不選則會收到四點個人政治利益。如今一個月過去了，雖然國民黨為韓國瑜修改初選規則，讓他被動參選，然而在民調上看來，韓果然遇到逆風，他的聲勢已不是大幅領先，不管是與國民黨內競爭者比，或與民進黨兩個參選人比，或與柯文哲比，韓的民調指標皆在下滑。如今郭台銘的民調上升，韓已經不是國民黨唯一可以勝過民進黨和在野觀望的柯文哲的候選人。郭台銘與韓國瑜已經在民調上併駕齊驅，而郭的漲勢似乎比韓看好。



以目前情況研判，作者上文對韓個人政治利弊的分析，更為顯明。參選無利，不選對個人和高雄都有利。再往前看，如果韓今日當機立斷，宣佈不參加國民黨初選，而領導韓粉表態全力支持國民黨初選得勝者，確保國民黨2020大選，是他對個人，對高雄，對國民黨和對台灣的最佳選項。這個選擇已經不是考慮韓粉的心情和個人的心態，而是以一個政治家審時度勢，對台灣未來做出最佳選擇。



台灣的未來命運掌握在三件事情上：



1，國民黨要能團結對外，選出最佳候選人。幾個月前，韓或許可能是較佳候選人，但如今已不是，而且高雄變數會降低國民黨勝算。韓如果退選保高助黨和全力支持黨最終推出的候選人，韓將是國民黨的功臣，高雄的抵柱和台灣百姓心中的英雄。國民黨能否團結，韓的舉動非常重要。韓有助人助己的天時地利，不可錯過。



2，國民黨要能在2020年選舉大勝。2018 年的九合一翻盤給了國民黨2020 年的勝選機會。 但國民黨必須利用這個機會展示它有人才，能團結，能贏得民心。不然無法得到大勝，也就沒有得到人民的內心和意識的渴求（Democratic Mandate） 。這個渴求是把台灣帶上光明前途的先決條件。



3，台灣選出的領導人，要能團結和掌控國民黨和有魄力組織強力政府，任用人才，領導台灣，開拓經濟。目前國民黨的候選人資歷都很強，目前郭台銘聲勢看好，但最強的應當是經過公平初選勝出的。



公平的勝利者才能整合落選人的支持者。韓的被動參選情結也是他不宜繼續被動而應盡早表態退出參選的原因之一。如果在未來時日，國民黨內能走向團結，個人都把黨和人民的目標放在私人利益之上，選出最強領導人，顯示國民黨有人才能力，能贏得大選， 那台灣經濟復甦有望，前途光明！所以，作者認為現在韓國瑜個人的最佳選項已經很明白了。