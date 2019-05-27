曹文軒首次嘗試偵探小說

《草鞋灣》 曹文軒著 天天出版社（圖片來源：北京晚報） 中評社北京5月27日電／“曹文軒出新書了。”這句話的震撼遠不如隨之而來的這句：“是偵探小說！”這天下午，在亞洲文明大會開幕式後的分論壇“亞洲文明全球影響力”上，曹文軒從兒童文學角度發言講述了亞洲文明的獨特性。稍後，他接受了晚報的專訪，將第一次創作偵探小說的心得悉數分享。



“我一直覺得我有寫偵探小說的潛能。”曹文軒小時候經常將自己幻化成偵探。記得一次他的鴿子被人偷了，他就是靠推理，最後鎖定了“犯人”。結果證明，真就是那個人偷走了鴿子。在很多事情上，他都是靠推理最終找到答案的，但此前他從未想到過寫偵探小說。



《草鞋灣》是“曹文軒新小說”系列作品之一，也是曹文軒首次嘗試新題材——偵探小說的創作。這的確是一部推理導向、懸疑彌補的偵探小說，這也的確是曹文軒的風格——如水般抒情的文字，熱切而深刻的現實關懷，對愛與正義的呼喚——都延續著他特有的美學風格，讓讀者重溫許多熟悉的元素。簡言之，這是一部典型而又非典型的偵探小說。



■靈感來自毛姆



草鞋灣路一百零八號，是大名鼎鼎的神探沙丘克的私家偵探所，也是他和兒子沙小丘的家。沙小丘一天天長大，逐漸顯露出極強的觀察與推理能力，常為神探沙丘克出謀劃策。沙小丘十歲那年的一天，沙丘克遇到了一件複雜而棘手的拐賣案。沙丘克一次次搜尋到線索，又一次次失去線索，經歷了眾多波折。在父子倆堅持不懈地共同努力下，終於找到這樁案子的最終突破口。



《草鞋灣》是從2019年1月開始動筆的，初稿只用了20多天時間。“我打腹稿的時間，通常都是幾年，甚至十幾年。”《草鞋灣》的構思也用了很長時間，曹文軒坦言記不得究竟是從什麼時候開始惦記著它的了。那一年，他看毛姆的一部作品，裡面說了一句話：一位私家偵探出門偵探時總要帶上他的小兒子。就這一句話，他頓時感到這裡頭有文章可做。



“這樣的情況太特殊了，文學就是要在這些特殊的地方做文章。一個在毛姆的作品中絲毫沒有發展的動機，被我抓住了。後來，我就在一直想著它、想著它……”曹文軒打了個比方：“故事就像胚胎一樣開始不停地發育、長大。終於到了分娩時的陣痛，這個‘嬰兒’就呱呱墜地了，是順產。”



故事的發生地之所以在上海，曹文軒是經過了深思熟慮的：其一，私家偵探在當下中國是不被法律認可的。其二，將故事背景放到上世紀四十年代，放在舊上海，也許更有趣味，更有魅力。舊上海，私家偵探並不少見，並且許多私家偵探與警察局有密切的關係，一些案件警察局需要著名的私家偵探幫助，而私家偵探在許多時候必須要得到警察局的幫助，比如面對一群歹徒。他非常喜愛的偵探小說作家程小青的《霍桑探案》無數次寫到私家偵探與警察局的聯手。他發現，一旦將故事的時間定為舊上海，所有的問題都解決了。



“舊上海確實有條馬路叫草鞋灣路，現在這個路名還在，在上海的南市。我很喜歡這個地名。之所以喜歡，可能還是與我的鄉村情結和我的美學趣味有關。”曹文軒說。的確，只看名字，二十年後的《草鞋灣》與二十年前的《草房子》似乎一脈相承。



這些年，曹文軒的寫作已經開始轉向城市。“我其實已經是一個很熟悉城市生活的人。我在城市生活的年頭是鄉村生活的年頭的三倍。”曹文軒告訴記者，《蜻蜓眼》寫的也是上海，“我現在寫城市與寫鄉村都很順手，完全沒有問題。我有不錯的關於城市的感覺，寫街道與寫一條鄉村溪流，一樣得心應手。”