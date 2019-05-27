皮膚科醫師告訴你：夏季護膚要有“科學範兒”

中評社北京5月27日電／日前，中國醫師協會皮膚科醫師分會發起了“5·25全國護膚日”暨皮膚健康公眾科普系列活動，告訴你護膚也要有“科學範兒”！



皮膚科專家特別指出，每到夏季，有關清潔和防曬的護膚誤區總是會讓不少人“中招”。其實，只要了解皮膚背後的一些科學知識，就能有效預防。



四川大學華西醫院皮膚科主任醫師李利說，皮膚由表皮、真皮、皮下組織構成。表皮結構的最外層為角質層，具有鎖住水分和抵抗各種皮膚表面病菌入侵的作用。作為皮膚屏障，它一旦被破壞，皮膚就會幹、紅、癢、易過敏等，並加速老化。



不少專家指出，正是因為角質層的特性，夏季過度清潔或頻繁用爽膚水、噴霧補水都不科學。過度清潔會破壞角質層，導致皮膚薄紅、血管擴張、逆光疹等，陷入“遮蓋－清洗”的惡性循環。而爽膚水、噴霧等雖能直接補充角質層的水分，但很快會蒸發，過度使用還會存在衝刷掉天然皮脂膜、導致皮膚乾燥的風險。



“很多皮膚病人是中老年男性，因此男性也應該注意防曬。”昆明醫科大學第一附屬醫院何黎教授提醒說，無論男女都應一年四季做好防曬。



今年護膚日的主題是“重視皮膚屏障，科學護膚”。專家提示，保護皮膚屏障應避免下述行為：不恰當地選擇及使用面膜濕敷、深層清潔、熱水洗臉、頻繁去角質、忽視防曬、濫用護膚品及化妝品等。一旦出現皮膚問題，應及時去正規醫院就診。



（來源：新華網）