韓國影片《寄生蟲》獲戛納電影節金棕櫚獎

5月25日，在法國戛納，韓國導演奉俊昊（右）與演員宋康昊手捧金棕櫚獎杯出席拍照式。（圖片來源：新華網） 中評社北京5月27日電／第72屆戛納電影節25日閉幕，第二次入圍主競賽單元的韓國導演奉俊昊憑借影片《寄生蟲》將最高獎最佳影片金棕櫚獎攬入囊中。



這是繼去年日本影片《小偷家族》獲金棕櫚獎之後，亞洲影片再次折桂戛納電影節。《寄生蟲》講述一個無業家庭的長子在面試高薪家教過程中發生的意想不到的故事，是一部家庭悲喜劇，通過兩個家庭的貧富差距反映韓國社會兩極分化的問題。



2000年，奉俊昊憑借長篇處女座《綁架門口狗》一展導演才華。此後，憑借《殺人記憶》《雪國列車》等影片，奉俊昊多次在東京國際電影節、亞太電影節等賽事中獲獎或獲得提名。2017年，他執導的影片《玉子》入圍戛納電影節主競賽單元。



當晚，本屆電影節各大獎項均塵埃落定。其中，比利時導演讓－皮埃爾·達爾代納和呂克·達爾代納兩兄弟因執導《年輕的阿邁德》而獲最佳導演獎；西班牙演員安東尼奧·班德拉斯憑借在《痛苦與榮耀》中的精湛表演獲最佳男演員獎；最佳女演員獎花落《小小喬》女主角、英國女演員埃米莉·比徹姆。



此外，法國導演馬蒂·迪奧普執導的《大西洋》獲本屆電影節評審團大獎；法國影片《悲慘世界》和巴西影片《巴克勞》同獲評審團獎；法國女導演塞利娜·夏馬憑借自編自導的影片《燃燒女子的肖像》獲最佳編劇獎；巴勒斯坦導演埃利亞·蘇萊曼新作《必是天堂》獲評委會特別提及獎。



本屆戛納電影節5月14日開幕，包括中國導演刁亦男新作《南方車站的聚會》在內的21部影片入圍主競賽單元，角逐金棕櫚獎。



（來源：新華網）