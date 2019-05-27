最高檢：去年以來批捕3.89萬未成年犯罪嫌疑人

中評社北京5月27日電／27日，最高人民檢察院舉行新聞發布會，最高檢第九檢察廳廳長史衛忠在發布會上介紹，2018年以來到今年4月份共對罪行較重的未成年犯罪嫌疑人批准逮捕3.89萬人，起訴3.17萬人。



加強未成年人保護，解決未成年人問題及其背後的深層次社會問題，是加強和創新社會治理體系的重要內容。近年來，檢察機關不斷強化未成年人檢察工作，同時積極延伸職能，依靠各級黨委領導，與民政、教育、共青團、婦聯等密切配合，齊抓共管，共同維護未成年人成長成才。



史衛忠介紹，檢察機關在辦案中堅持寬容不縱容，2018年以來到今年4月份共對罪行較重的未成年犯罪嫌疑人批准逮捕3.89萬人，起訴3.17萬人，保持必要的司法懲戒；對涉嫌輕微犯罪的未成年犯罪嫌疑人堅持依法從寬處理，不批准逮捕1.27萬人，不起訴1.42萬人。



同時，規範地落實未成年人刑事案件特別程序，2018年以來共作出附條件不起訴8187人，幫教考察期滿後不起訴4700人，起訴238人。推行心理干預、親職教育等科學幫教手段，依靠專業力量開展精准幫教，案件辦結之後堅持跟蹤幫教，確保涉罪未成年人順利回歸社會。



此外，針對社會反映強烈的未成年人犯罪低齡化和未達刑事責任年齡未成年人犯罪問題，檢察機關建立罪錯未成年人臨界預防機制的工作也在不斷推進。例如，四川資陽、上海浦東等地檢察機關借助信息化、大數據手段，從高危未成年人信息化、網格化、社會化、專業化預防幫教著手，打造出了具有當地特色的未成年人臨界預防、保護處分工作模式。



（來源：新華網）