南陽官方回應質疑：“水氫汽車”40億投資未立項

中評社北京5月27日電／5月23日以來，有關河南南陽市下線“水氫發動機”“汽車加水即可行駛”一事持續引發關注，並有網友和專家質疑可行性。昨天，南陽高新區管委會回應質疑，今年5月22日，青年汽車在南陽研發基地試制了第一台樣車，定型量產還需要進一步改進完善。氫能源汽車由企業自主研發，技術成熟後將在南陽批量化生產。



對於網傳政府投資40億元一說，回應稱，產業園由高新區投資有限公司擬通過市場化方式進行融資，目前項目尚未立項、沒有實質性啟動，不存在40億元投資問題。



試制樣車：量產還需進一步改進



5月23日，《南陽日報》發布消息稱，水氫發動機正式下線，意味著車載水可以實時制取氫氣，車輛只需加水即可行駛，市裡相關領導為氫能源汽車項目取得的最新成果點贊。一時間，有關“水氫汽車”的技術以及運營等相關問題引發大量討論和爭議。



昨天，南陽市委宣傳部微信公眾號中發布了一份南陽高新區管委會的情況說明。據介紹，南陽“水氫發動機汽車”，專業名稱是“車載水解即時制氫氫能源汽車”。該技術由湖北工業大學與青年汽車自2006年6月起聯合研發，項目名稱為“車載水解制氫用鋁合金制備的關鍵技術基礎研究”，由湖北工業大學董仕節教授為首的團隊研發，2010年被科技部“973計劃”批准立項，其基本技術原理是“鋁合金粉末＋催化劑＋水”反應制氫，目前已取得相關專利。今年5月22日，青年汽車在南陽研發基地試制了第一台樣車，定型量產還需要進一步改進完善。



目前項目尚未立項、沒有實質性啟動，不存在40億元投資問題。下一步，將繼續本著積極審慎的態度，對該項目做進一步可行性研究，嚴控風險，確保在資金投入方面不出問題。



曾計劃落實：生產千輛氫能源大巴



南陽高新區網站以及南陽市政府網站信息顯示，去年11月13日，今年4月11日以及5月22日，市裡相關領導多次到氫能源汽車項目現場辦公。今年2月28日，南陽市2019年第一季度重大項目集中開工儀式在高新區氫能源汽車產業園舉行。



今年3月20日，高新區綜合辦公室發布了關於印發《2019年高新區重點工作台賬》的通知，在重點工作台賬中，重點任務包括了打造新能源汽車園區，其中氫能源汽車項目為一項支撐項目。具體目標及工作計劃包括了協助完善南陽洛特斯新能源汽車有限公司法人治理結構，開始正常運行。完成租賃廠房、辦公樓裝飾改造，完成生產設備安裝。按協議約定股東資產資金投資到位，啟動新廠區立項、規劃、設計。協助落實氫能源大巴1000輛、氫能源物流車5000輛訂單合同。



此外，工作計劃還包括4月底氫能源公交車下線，生產銷售氫能源大巴300輛、氫能源物流車2000輛。督促南陽洛特斯新能源汽車有限公司在6月底前完成水氫發動機中試。9月底前，要督促南陽洛特斯新能源汽車有限公司生產銷售氫能源大巴400輛、氫能源物流車2000輛；督促南陽洛特斯新能源汽車有限公司完成水氫發動機裝機試驗。年底前督促南陽洛特斯新能源汽車有限公司生產氫能源大巴300輛、氫能源物流車1000輛。



在有關氫能源汽車項目的工作台賬中，責任單位包括了招商局、投資公司、創業中心、灃源公司、經發局、建設環保局、規劃分局、國土分局、中關村科技產業園。



光大金控稱：未參與“水氫汽車”投資



就在南陽青年汽車“加水就能跑汽車”引發媒體關注後，青年汽車方面曾介紹，早在2017年，其水氫燃料汽車就曾獲得光大金控投資管理有限公司50億元的基金支持。但在25日，光大金控資產管理有限公司發布消息稱，“光大金控資產管理有限公司及旗下子公司和私募基金均未參與南陽水氫燃料汽車投資，亦未投資任何水氫燃料汽車項目。對於部分媒體關於我司的不實報道，我司將保留追究法律責任的權利。”



據青年汽車方面稱，2017年8月21日，全球首輛水氫燃料汽車在青年汽車誕生暨光大金控財金資本有限公司設立50億基金支持青年新能源汽車發展簽約儀式在青年汽車集團總部舉行。光大金控財金資本有限公司董事長李少平，青年汽車集團董事長龐青年出席了簽約儀式。該消息稱“光大金控財金資本有限公司設立50億基金支持青年新能源汽車發展，已於2017年8月7日獲得光大金控財金資本有限公司投資決策委員會通過。”



有報道稱，在更早的2013年1月16日，光大金控資產管理有限公司與青年汽車集團曾在浙江金華舉行過戰略合作簽約儀式。



（來源：北京青年報）