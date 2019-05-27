介文汲：安倍修憲大業需過特朗普這關

介文汲表示，安倍晉三的修憲大業還需過特朗普這一關。（照片：介文汲臉書） 中評社台北5月27日電／美國總統特朗普訪日，28日將與日本首相安倍晉三一同登上日本出雲級護衛艦加賀號視察。台灣前駐紐西蘭代表介文汲今天在臉書發文表示，這難免令人聯想到安倍的憲法改正”（修憲）大業，使日本成為“正常國家”。安倍及特朗普恐怕都心知肚明，安倍的修憲大業恐還需過特朗普這一關，現在端視安倍在對美農產品及汽車貿易上的態度。



以下為介文汲臉書全文：



特朗普訪日，安倍親陪打小白球、夫婦倆也陪特朗普夫婦坐沙發椅看相撲、去六本木吃燒烤。特朗普車隊所至，三步一崗五步一哨，讓特朗普過足美國第一的風光。



但在商言商的特朗普還是以推特召告世人，與日方在牛肉及農產品的談判有很大進展，期待俟七月份日本参院選舉後會有具體成果。



安倍隨後還要陪特朗普参觀日本的準航母加賀號，令人難免聯想到安倍的憲法改正（修憲）大業，欲將自衛隊寫入放棄戰爭的憲法第九條內，使日本成為“正常國家”。



日本的和平憲法是二戰後美國主導製訂的，安倍的修憲大業恐還需過隨時會板起臉的特朗普這一關，安倍及特朗普恐都心知肚明，現端視安倍在農產品及汽車貿易上的態度了。

