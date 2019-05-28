中評關注：資源不足　賴清德空戰打得很艱辛

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電（記者 洪德諭）前“行政院長”賴清德27日接受氣象達人彭啟明網路直播節目“彭博士觀風向”專訪，其實這已是賴清德今年二度上此節目，進一步觀察播出該節目的YAHOO！TV，另還有“鄉民大會”，賴清德三度成為節目的嘉賓。“琳惟不亂看選戰”也在5月14日邀請賴清德錄製節目。從賴清德頻頻上YAHOO！TV節目可看出，行政資源不足賴清德打空戰十分艱辛。



民進黨將於29日討論2020初選議案。賴清德近期的選舉策略，就是頻頻上節目尋求曝光，像是27日中午上“彭博士觀風向”受訪，呼籲中執會不要強行通過改變方案，不妨可慮他提出的策略，若中執委最終改變初選規則，他不會採取法律途徑，因為中執會罔顧初選辦法已對黨產生重傷害，在黨重傷不會再給黨一擊，直播時吸引近33萬人次觀看。



雖然直播節目有33萬人次觀看，看似曝光度十足，不過這其實這已是賴清德二度上此節目，上一次是在2月11日，賴清德推薦原本擔任市長的台南市好玩景點，並談及自己的新年願望是“讀書、睡覺、釣魚”。



進一步觀察YAHOO！TV的節目，由藝人郭子乾所主持的“鄉民大會”，賴清德則是三度在此節目露臉，先是4月10日與扮成中國國民黨籍高雄市長韓國瑜的郭子乾較勁，接著在推出壯大台灣胖卡後，由郭子乾陪同先後前往基隆、台中並開啟網路直播。另外，同樣是YAHOO！TV的節目琳惟不亂看選戰，也曾在5月14日與賴清德一起在台北市大同區大稻埕慈聖宮錄製節目。



面對民進黨的初選，賴清德缺乏行政資源，與蔡英文形成強烈落差。





