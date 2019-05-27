邊緣化？王金平：郝龍斌才講我民調穩定上升

王金平下午到苗栗白沙屯拱天宮，成立王金平之友會。（中評社） 中評社苗栗5月27日電（記者 黃文杰）中國國民黨2020初選熱戰，鴻海董事長郭台銘與高雄市長韓國瑜聲勢大，動作多，“立法院”前院長、不分區“立委”王金平被問到是否擔心“被邊緣化”？他強調，應該沒有這個問題，國民黨副主席郝龍斌才跟他講，他的民調一直很穩定上升。每個人選舉方式不一樣，他是按部就班，按照自己的規劃去進行、去努力。



王金平下午來到苗栗縣通宵鎮白沙屯拱天宮，除了參拜媽祖，也成立王金平之友會。包括苗栗縣議會議長鍾東錦、“立委”陳超明、國民黨中常委林榮德及鄉鎮市長與黨籍縣議員等十多人都場。



參拜之前，王金平接受媒體採訪，首先被問到黨中央提名程序，國民黨將於7月5日至15日進行民調，7月16日公布結果，是否太快或太慢嗎？王金平認為，定案就好，也相信說，順利就好。



媒體詢問，韓國瑜6月1日會出席挺韓人士主辦，在台北府前凱道的誓師大會，朱立倫說這樣“太勞民傷財”了，柯文哲也認為，好像市長工作都不用做，有什麼看法？



王金平表示，選舉本來就有活動，活動中間，造勢活動是活動之一，所以沒有什麼勞民傷財的問題，他們在舉辦，我們給予祝福。



被追問初選策略是什麼？王笑說，我的策略也不必多言，呵呵呵，“我自己知道就好”。



媒體繼續追問，初選落後給韓國瑜與郭台銘，怎樣看“被邊緣化”？



王金平說，國民黨副主席郝龍斌才跟他講，他的民調一直很穩定上升，沒有什麼“被邊緣化”的問題，而且他認為，他的選舉是“關關難過、關關過”，大家慢慢來，他的選舉很平穩，或許別人還存在一些不確定、不穩定的因素，但是他一向都非常平穩，“你們（媒體）沒有感覺到嗎？”



被問到王金平之友會成立數量。王金平表示，不曉得已經成立多少，好比新北市成立，媒體可能自己也不清楚，但是那裡有幾百個分會，你們也不知道呀！他是默默的做，像昨天台師大校友會也是一樣，名義上是校友會，事實上也等同王金平之友會成立，一樣呀！到處都有，形形色色的都有，從南到北，從墾丁一直到基隆都有。