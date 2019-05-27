5G時代如何改變我們的旅行生活

今天的旅遊業已經進入主客共享的新時代，在技術推動下，各產業邊界逐漸消失，文旅產業需要適應並創新商業模式。（圖片來源：21世紀經濟報道） 中評社北京5月27日電／曾幾何時，旅遊還是件苦差事。借一根竹杖，憑一雙芒鞋，用雙腳丈量大地。旁人的只言片語、紙上的寥寥線條足以讓人們對目的地的山光水色浮想翩翩。這些當時無法即時滿足的旅行想象，換做發生在5G時代會是什麼樣？目的地的山光水色會發生哪些變化？5G又將如何改變我們的旅行生活？



“數字文旅的時代已經到來。”中國旅遊研究院院長、文化和旅遊部數據中心主任戴斌日前在2019數字文旅發展論壇上指出，今天的旅遊業已經進入主客共享的新時代，在技術推動下，各產業邊界逐漸消失，文旅產業需要適應並創新商業模式。



打造目的地IP



如果你到Youtube平台上搜索Visit CHINA，就會驚喜地發現有860萬個搜索結果與到中國出行有關。谷歌中國大客戶部政府行業經理高潔介紹，64%的遊客會考慮在旅行的時候觀看相關的視頻，六成遊客會通過線上視頻搜索自己的目的地。隨著旅遊視頻的興起，Vlog更是受到大眾喜愛。在排名前十的視頻分類裡面，旅遊類的Vlog就占到了37%。



借助視頻，遊客可以多方位地了解目的地。而視頻對於目的地來說，也是一種新的宣傳方式。高潔認為，“現階段大家的曝光不僅僅是品牌的曝光，還要在曝光的同時和消費者進行互動，要去回答他們的問題，還要對他們產生影響。”例如重慶已經成為炙手可熱的網紅城市，其洪崖洞在抖音的助推下成為僅次於故宮的網紅景點。其他目的地暗暗艶羨也無法趕超這座山城，是因為景點或城市缺乏傳播能力嗎？上海創圖科技有限公司董事長、文化雲APP總裁李欣給出了否定的答案，如何將當地文化和旅遊的特色產品真正互聯網化，才是目的地應該進行思考的點。



李欣認為，“現在這個時點已經不缺流量，我們應該把各個地方的資源和內容打造好，變成我們自己的IP，等流量來找我們。”只有當目的地的內容愈加優質，才會有更多的流量找上門。在每個人都是傳播點的當下，如果目的地想要呈現的內容以糟糕的姿態出現在大眾眼前，宣傳越好反而越會造成難以挽回的局面。



2018年我國境內旅遊的人數達55億人次，進入文化場館人數達45億人次。場館和景觀都是文化內容IP的載體，100億人次的流量需要大量文化內容的供給。關於如何打造IP，中國文化傳媒集團中傳環球公司總經理李霞給出了新的思路：“用我們藝術家的知識產權以及其他的文化設計、文物資源為景區提供知識產權的注入。”將IP注入景區的衍生品中，或許可以幫助目的地煥發新的生機。