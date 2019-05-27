市長辦公室遭闖入多次　韓：被裝監聽器？

韓國瑜出席南華商圈高雄光頭日宣傳活動記者會。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月27日電（記者 蔣繼平）高雄市政府四維行政中心市長室，驚傳農曆春節期間遭到前朝隨行攝影官闖入多次。中國國民黨高雄市長韓國瑜受訪時表示，遭闖已經不是第一次，希望檢察官調查真相。韓也質疑，是否有被裝監聽器？若換一個新的市長就被監控的話，民主社會是不容許的！



媒體報道，前民進黨高雄市長陳菊編制內的隨行攝影官，在春節期間深夜潛入高雄市政府四維行政中心市長辦公室，被守夜警衛當場逮獲，並在身上起出市長室鑰匙，27日召開偵查庭。



韓國瑜27日下午出席南華商圈高雄光頭日宣傳活動記者會，媒體聯訪時也立刻詢問“傳出有前朝官員入侵市長辦公室”。



韓國瑜表示，第一，尊重司法調查；第二，入侵辦公室的人似乎已經有好幾次，到底此人所求為何？目的何在？是不是有裝一些監聽器來監控新的市長？這是絕對不可以的！希望檢察官可以做一個紮實、明確、清楚的調查。



韓國瑜說，若換一個新的市長就被監控的話，民主社會、民主“國家”怎麼可以這個樣子！希望檢察官趕快調查出一個水落石出，讓高雄市民、全台灣民眾可以了解，若有政治企圖在裡面的話，是不可以被原諒的。



韓國瑜說，他的想法就這樣，一切靜待司法調查。