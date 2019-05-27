自然資源部：2020年建立國土空間規劃體系

中評社北京5月27日電／中共中央、國務院日前印發《關於建立國土空間規劃體系並監督實施的若干意見》。在今天國新辦新聞發布會上，自然資源部相關負責人就意見進行了解讀。



國土空間規劃是國家空間發展的指南、可持續發展的空間藍圖，是各類開發保護建設活動的基本依據。新中國成立特別是改革開放以來，各級各類空間規劃在支撐城鎮化快速發展、促進國土空間合理利用和有效保護方面發揮了積極作用，但也存在規劃類型過多、內容重叠衝突，審批流程複雜、周期過長，地方規劃朝令夕改等問題。為從體制機制上解決這些問題，黨中央作出組建自然資源部、實現“多規合一”、建立國土空間規劃體系並監督實施的重大決策。



自然資源部副部長 趙龍：強化國土空間規劃對各專項規劃的指導約束作用，是黨中央、國務院作出的重大部署。按照確定目標，堅定不移推進和實施“多規合一”，形成“一本規劃、一張藍圖”，建立統一的編制審批體系、實施監督體系、法規政策體系和技術標準體系，構建統一的基礎信息平台，形成全國國土空間開發保護“一張圖”。



《若干意見》提出，到2020年，基本建立國土空間規劃體系，逐步建立“多規合一”的規劃編制審批體系、實施監督體系、法規政策體系和技術標準體系；基本完成市縣以上國土空間總體規劃編制。平台建設形成一張圖。到2025年，將進一步健全國土空間規劃法規政策和技術標準體系，全面實施監測預警和績效考核機制。到2035年，將全面提升國土空間治理體系和治理能力現代化水平。



（央視網）