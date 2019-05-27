市長的預備人選？柯文哲：沒有理想的接班人

台北市長柯文哲在議會進行市政總質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月27日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲要不要參選2020，仍是藍綠議員的焦點話題，柯文哲27日下午在市議會備詢及北市府官員有沒有支持柯市長參選？只見官員們一片沉寂沒人舉手支持，柯老神在在地說，“我已經對他們說過，別理外面的東西，所以才沒人舉手”。接著柯也說，8月不一定會有答案，他也沒錢沒組織，還在想，都很困難啦，而他心中也沒有理想的接班人啦，一切都平常心啦。



柯文哲27日下午2點半在台北市市議會報告追加減預算案，並接受市議員質詢。



國民黨市議員李柏毅27日下午質詢時，詢問在座的台北市府官員“支持柯文哲選2020的請舉手！”結果在場官員沒有任何一位舉手，李柏毅還因此問了第二次，結果還是沒人舉手，與中國國民黨高雄市長韓國瑜處境相同，李接著調侃柯說，都沒人支持你，怎麼辦？



柯文哲對此好像早有對策，老神在在地回應，他已經早就告訴官員們，每天認真工作就好，不要管外面的東西，所以才沒人舉手。



李柏毅接著PO出2020被民眾看好的跨黨派五大天王圖，包括韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、蔡英文、前“行政院長”賴清德，及柯文哲，問道誰的身體比較好？柯文哲笑道，一定是柯文哲啊，他是吃苦耐勞、意志力太強了。李接著詢問，有沒有參選2020的準備？柯文哲回應，準備喔，怎麼講，這也不用準備，每天東學習、西學習就好，他也沒錢沒組織，還在想，很困難啦。



李柏毅追問，8月會不會宣布？柯文哲嘆道，不一定，不要理他不是很好嗎？就每天做自己的事情，現在這樣子也很好啊，每天一樣工作，2018年九合一選舉的時候他也沒有什麼準備，只有請假15天而已，他目前是這樣想啦。



李柏毅再度追問，蔡英文做得好嗎？柯文哲則是笑著說，這也不用問他啊，看民調就知道，問他幹什麼？



民進黨市議員洪健益也問，所以你到底會不會選2020？有沒有台北市長的預備人選？要參選就得請假，就要好好跟市議會報告。柯文哲急忙否認道，不會啦、不會啦，他現在也不知道，平常心啦，做每天該做的事就不用傷腦筋了，他目前沒有心目中理想的接班人啦。