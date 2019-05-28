中評關注：李顯龍香會演講　將聚焦中美關係

中評社北京5月28日電（記者 郭至君）一年一度的香格里拉對話會將在新加坡召開，據國際戰略研究所（IISS）官方消息透露，新加坡總理李顯龍將進行今年的開幕主題演講，他主要將強調穩定和建設性的中美關係對地區安全的重要性。李顯龍總理將就新加坡這樣的小國如何應對當前的地緣政治的轉變提出自己的觀點。在新加坡成立二百週年之際，在大國之間緊張局勢升級的背景下，他也將藉此機會強調新加坡和其他小國在支持多邊世界秩序方面的潛在作用。



據悉，李顯龍將向來自亞太地區和其他國家的國防部長，軍事首腦和高級別國防官員致敬，他們對該地區的安全至關重要。今年的峰會將於5月31日星期五至2019年6月2日星期日舉行。自2002年以來，IISS在新加坡組織和召集的IISS香格里拉對話會是該地區最重要的、級別最高的國防安全峰會。



對此，IISS總幹事John Chipman博士評論道：“李顯龍總理和新加坡自成立以來一直支持IISS香格里拉對話會，在二百週年之時，李總理將在今年的對話中發表主題演講。來自該地區及其他地區的代表將聆聽最好的指導，以了解該地區面臨的安全挑戰以及有關國家如何最好地確保持續穩定。”



另外，據五角大樓一位官員透露，美國代理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）將於下周在新加坡與中國國防部長會面，以展示美國對亞太地區的承諾。