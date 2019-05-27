中執會如改變初選規則　賴清德：沒有法律戰

賴清德表示，中執會29日真的改變初選規則，他也不會採取法律戰。（賴清德臉書） 中評社台北5月27日電／民進黨2020黨內初選，蔡賴政營協商多次破局。民進黨中執會29日將再討論初選事宜。前“行政院長”賴清德27日在臉書呼籲，初選時間不可再延，如果又修改已經公告的選舉辦法，對民進黨將造成莫大的傷害。中執會本周三真的再做出傷害黨的決定，我也不會做出傷害黨的事，因為我深愛這個黨。因此，沒有所謂我將採取法律戰的說法。



根據自由時報報道，對於蔡英文陣營主張修正黨內民調辦法，反對“邊初選邊改規則”的賴清德陣營將作出因應，一旦中執會通過修改民調規則，擬以“權利遭侵犯”為由，發動法律戰。



賴清德臉書全文如下：



本周三民進黨中執會將再討論“總統”初選事宜，我在這裡呼籲黨內同志，尊重並維護民進黨的民主機制，初選時間已一延再延，如果又修改已經公告的選舉辦法，對民進黨將造成莫大的傷害。



我是民進黨黨員，二十五年來在所有的公職職位上努力表現，因為我的肩膀上背負著民進黨的形象與責任。如果民進黨中執會本周三真的再做出傷害黨的決定，我也不會做出傷害黨的事，因為我深愛這個黨。



因此，沒有所謂我將採取法律戰的說法。我再次強調，民進黨的核心價值在這次初選中已受到傷害，我不會再進一步傷害這個黨。



賴清德

