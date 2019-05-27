美日澳韓舉行首次海上聯合演習

中評社北京5月27日電／據路透社網站5月23日報道稱，美國海軍23日稱，美國海軍艦艇與日本、澳洲和韓國海軍的艦艇在西太平洋進行首次四國聯合演習。



報道稱，此次在美國關島附近進行的演習代號為“太平洋先鋒”（Pacific Vanguard），時間選在美國總統特朗普即將訪問日本之前。



報道認為，這一演習顯示，美國希望亞洲盟友能助其對抗中國在該地區的軍事力量。“演習匯集4個盟國的海上力量，我們基於共同的價值觀和共同利益，為整個印度太平洋地區提供安全保障”，美國海軍第7艦隊菲利普·索耶中將在一份聲明中稱。



英媒稱，此次演習為期6天，參演艦艇包含2艘日本驅逐艦、1艘澳大利亞護衛艦和1艘韓國驅逐艦，參演人員多達3000名。美國海軍的參演兵力最多，包括5艘艦艇以及戰鬥機和海上巡邏機，演習內容包括海上實彈射擊、反潛戰演習等。



另據共同社網站5月23日報道稱，日本海上自衛隊23日透露，海自艦艇與美國、澳大利亞和韓國海軍在美屬關島周邊海域和空域開始實施首次聯合訓練。海自聲稱，此舉旨在通過4國合作“牽制”中國。據海自介紹，這也是自2018年12月韓國海軍艦艇向日本自衛隊飛機照射火控雷達事件發生後，日韓首次一同參加正式訓練。



據悉，海自“有明”號、“朝日”號驅逐艦以及2架艦載直升機參加了演習。假想對空、對海、反潛作戰的訓練將持續至28日，力圖提高各國參演艦艇的戰術技能並強化合作關係。



來源：參考消息網