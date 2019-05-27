俄反潛機開始在北極戰鬥值班　每天都出動巡邏

中評社北京5月27日電／俄羅斯伊爾-38N反潛機已經在北極開始戰鬥值班，每天都出動執行巡邏任務，俄軍稱將保證空中一直有至少一架偵察機。



據《消息報》5月26日報道，俄羅斯北方海路目前處於太平洋艦隊和北方艦隊反潛機的監控之下，伊爾-38N“諾韋拉”每天出動執行巡邏任務，監控重要航道附近的艦船和潛艇活動。俄羅斯在努力確保對貿易路線的控制，未來歐亞地區一半的貨物可能都要經此運輸。



俄羅斯海軍總參謀部表示，是在年初決定派反潛機執行戰鬥值班任務。今年春天，堪察加的混合航空團在北極地區開展了巡邏演練。訓練中反潛機編隊飛越北冰洋上空，飛行員完成了搜索和識別空中目標、水面艦艇和潛艇的任務。此外，俄軍反潛機還使用雷達和聲納設備進行了跟蹤。當時最大限度地增加了任務難度，飛行過程中沒有使用地面無線電導航設備。



俄羅斯空軍和防空部隊第四軍原指揮官瓦列裡·戈爾邊科中將向《消息報》表示，派伊爾-38反潛機到北極執行戰鬥值班任務非常合理。伊爾-38擁有強大的光學和電子偵察系統，可以為軍隊提供在這片對俄羅斯有重要意義的區域所收集到的緊要信息。



“伊爾-38N能夠遠距離探測空中和地面目標。”戈爾邊科說，“伊爾-38將探測、識別目標，並將信息發送給指揮所。必要情況下還可對目標進行攔截和摧毀。”

