高雄爆台版水門案　王淺秋：有接到外界警告

高市新聞局長王淺秋接受媒體訪問。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月27日電（記者 高易伸）高雄市驚爆台版水門疑案，一名曾在前朝擔任市長隨行攝影官的吳建鴻，在春節期間深夜潛入市長辦公室，被守夜警衛當場逮獲，並在身上起出市長室鑰匙，這起案件今日召開偵查庭。對此，高雄市新聞局局長王淺秋召開記者會表示，當時韓市長不想給他過大壓力，因此沒讓外界知道，直接按照應有程序去辦理。



不過在媒體追問下，王淺秋也坦承確實當時有各式各樣的疑慮，也包括有來自外界的警告，希望我們在安全情資方面要注意，但我們也不是以這為全部考慮。



王淺秋說，韓市長希望“愛與包容”，就算是前朝留下來的攝影官，我們現在共事也很愉快。大家都是在幫高雄市政府及市民做事，因此市長並不希望用政治議題去發酵。



據了解這名前朝攝影官吳建鴻於2007理市長時以技工進入高雄市政府並編製在市長室機要科，並參與市長行程的拍攝工作，直至2010年。



後來轉至工務局養工處擔任秘書室監印工作，曾是高師大攝影學會第13期會員高雄市玉米田影像創作研究會理事。



媒體問，農曆年後韓國瑜市長辦公室搬從四維搬到鳳山行政中心有關係嗎？



王淺秋說，一開始辦公地點選在會議室跟這件事情並沒有很直接的關連，但多少有一定的關聯。到鳳山有其他重要考量，包括城鄉區域發展，局處業務就近處理等。



針對這起事件，韓國瑜稍早受訪也說，遭闖已非第一次，希望檢察官調查真相。韓也質疑，是否有被裝監聽器？若換一個新的市長就被監控的話，民主社會是不容許的。



一名離職機要握有市長室鑰匙長達10年，如今因案件爆發台版水門案事件，高雄市得資安工作看來得重新檢討了。