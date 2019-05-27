辦光頭節遭質疑　韓國瑜希望大家都來參加

韓國瑜跟現場近十位光頭一起上台合照，替光頭節宣傳。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月27日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜“禿子”造型讓人印象深刻，高雄市觀光局6月將舉辦連續22天的光頭節，今天舉辦宣傳記者會。但近期黑韓聲浪不斷該活動也被質疑亂花錢、拍馬屁。面對網路負面言論，韓國瑜不以為意，他希望大家都來參加，不要有太多負面聯想。



高雄市觀光局將在6月份舉辦“光頭節”，並於6月22日當天辦“光頭日”，邀請百位光頭參加並票選造型光頭王，今天5月27日在南華商圈舉辦造勢記者會，邀請也是光頭的知名藝人辛龍站台現場歌曲，韓國瑜也出席活動。



韓國瑜受訪表示，禿頭男孩子對自己的髮型相當擔心，化療的女孩子也對掉髮非常的憂愁跟恐懼，希望頭髮少的好朋友不要擔心害怕，海內外禿頭也來高雄觀光，希望所有禿頭的人都活得開心有自信。



韓國瑜說，很少看到這麼多禿頭來參加活動，很多人都是自願來的，未來高雄會有更多觀光元素，愛情、軍事、算命，現在連禿頭都會變成新的元素，以後還會加入原住民，希望大家來高雄好吃好玩之外，也留下美好難忘的回憶。



記者會後媒體聯訪時，媒體詢問“外界有質疑活動經費新台幣50萬元怎麼花的？”



韓國瑜表示，沒有關係，所有核銷都按照既定程序，從6月1日到22日，也歡迎各界都來指導我們，畢竟我們第一次辦光頭節，時間長達22天，歡迎各界來參加，相關審查單位也一樣要嚴格審查所有花費。



媒體也問“會擔心這個活動被抹黑是要拍馬屁嗎？”



韓國瑜說，不會，他還需要拍什麼馬屁？跟拍馬屁一點關係都沒有！像前一陣子推的算命、軍事觀光一樣，不要做這麼多的負面聯想，每一個想法跟創意都是希望高雄的觀光產業越來越興盛。