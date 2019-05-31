包道格語中評社：美對中應有自信

包道格接受中評社專訪，希望美國能保持自信和開放 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓5月30日電（記者 余東暉）當中美迎來關係正常化40周年時，兩個大國正遭遇1989年以來關係最嚴峻的時刻。作為過來人，美國知名亞洲問題專家包道格（Douglas Paal）頗為憂慮。他既擔心中國走回頭路，也擔心美國走向極端化、保守化。他一再對中評社表示，面對中國崛起，美國應當有自信，繼續保持開放，而不是保守自閉。



現任卡內基國際和平研究院傑出學者的包道格，1986年到1993年間相繼在里根政府和喬治·布什政府的白宮國家安全委員會任職，先後擔任亞太事務主任，資深主任兼總統特別助理；2002年至2006年包道格擔任美國在台灣協會台北辦事處處長；2006年至2008年任摩根大通國際副總裁；2009年到2018年擔任卡內基國際和平研究院副院長。在美國外交學界，包道格是知名的亞洲安全、台海問題和美中關係專家。



最近在其卡內基國際和平研究院辦公室接受中評社記者獨家專訪時，包道格對近期美中關係的走勢頗為擔憂。曾經歷過1989年後美中重建關係過程的包道格認為，現在兩國關係的情形與30年前不太一樣。他認為，如今中國實力越來越壯大，而美國尚不適應別國實力逼近。美國不會退出亞太，也無法阻止中國的發展。所以今後一二十年，美國的一大使命是如何找到與中國在亞太地區的共存之路。