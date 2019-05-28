快評：包道格登門拜會　美國加碼關注韓國瑜

中評社快評／前AIT處長包道格27日上午突然現身高雄市議會，旁聽韓國瑜備詢，神情很專注。美方人員主動接觸旁聽台灣地方首長答詢，非常罕見，很明顯，美國已加碼關注韓國瑜。



媒體報道說，包道格與韓的會談內容涉及“國家級”議題，最受關注的有三點，一，包道格關切台灣未來，提醒台灣不要做一個Surprise Maker（意外製造者）；二，韓國瑜說他絕不會帶領2300萬人走向危險道路，台灣絕對不能當麻煩製造者；三，韓國瑜認為如果沒有“九二共識”、反對“台獨”，兩岸交往這個門都打不開。



包道格過去曾高分貝支持馬英九競選連任，一向被視為“親中派”、“親藍派”。包道格這次特地南下和韓國瑜碰面，不會是單純的私人行程，包道格緊接下來或還有其他拜會，誰能入列，也是關注點。



國民黨、民進黨黨內初選正在激烈進行，美國關切台灣2020年選舉、甚至試圖影響選舉，動作會愈來愈多。迄今為止，美方尚未暗示或挑明挺誰，還在觀察。包道格拜會韓國瑜，相信是已感受到其氣勢，而對他加碼關注，也是認真看待他了。



韓國瑜的“庶民韓粉後援會”六月一日將在台北凱道舉行首場初選造勢活動，號召十萬人大會師，韓國瑜將出席。據了解，在國民黨初選民調前，韓國瑜陣營除了台北，接下來還會在台中、高雄至少舉行兩場超過十萬人的會師活動。這將對國民黨其他參選人形成巨大壓力。