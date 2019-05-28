紀欣：美台關係“突破”恐怕是另一場惡夢

中評社台北5月28日電（特約作者 紀欣）就在蔡英文自我吹噓執政“三年有成”，但民調不滿意度卻過半，民進黨初選支持度又落後賴清德8%的四天後，蔡英文與“外交部長”吳釗燮同時在臉書與推特發表“美台關係突破”重大訊息：作為美國在台協會對等機構的“北美事務協調委員會”，正式更名為“台灣美國事務委員會”。蔡英文高調地說；這是第一次把“台灣”和“美國”對等放入機構名稱，象徵台美關係緊密，意義非凡。吳釗燮則在推特上說“我超愛這個名字”。



相對於台灣的高調，美國在台協會只簡單回應，美國基於“三公報”和《台灣關係法》為基礎的“一中政策”沒有改變。



其實，不論從地理或歷史，或依據國內法及國際法，“台灣”從來都不是一個國家，根本無所謂與“美國”對等的問題。尤其，40年前《中美建交公報》就明言，“只有一個中國，台灣是中國的一部分。”這個已是國際共識的事實，不會因蔡英文口口聲聲“中華民國台灣”，有人說“台灣是一個“主權獨立的國家”，現在的名字叫“中華民國”，有些許改變。難怪有明眼人說：“這不是跟美國表明自己是‘中國台灣’？”“美國把你當作‘台灣地區’，你也喊得很爽”。



不過，雖說一個“空殼子”委員會改名，不至於對中美台關係產生實質影響，正如“亞東關係協會”前兩年改名為“台灣日本關係協會”後，台日關係未因此有所改善一般。但這次改名事件同時還傳出了“國安會秘書長”李大維5月中訪美期間見到白宮“國安”顧問波頓，又一同會晤了帛琉、馬紹爾等台邦交國官員的消息，若把這三件事情加在一起，倒有不少值得我們警惕之處。



一是美國不斷介入台灣選舉，此次為了做球給蔡英文跟賴清德拚初選，在刻意製造“美台關係友好”之餘，還不惜踩中國大陸的紅線，特別設計了“一中一台”的假象，其心可議，也可能引發後續效應。



二是李大維與波頓會面是台美斷交後，雙方“國安”最高層級的正式接觸，嚴重違背了《台灣關係法》的“與台灣方面維持非官方關係”。未來在特朗普加大“台灣牌”的力度，民進黨當局鋌而走險之下，台海關係是否會推向火藥庫邊緣，令人不得不擔心。



三是美國自己不願與台復交，卻提醒太平洋國家維持與台關係，以遏制大陸在該地區的發展。從這兩年一向有美國後花園之稱的中南美洲國家巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多，先後與台斷交，與大陸建交即可知，美國這種作法未必有用。畢竟國際社會不再是美國說了算，每一個國家都有自己的盤算，更何況“一中原則”早已為國際社會所接受。



四是長期以來，美國除號稱堅守“一中政策”外，也不斷向大陸表達要和平解決台灣問題。基此，美國理當樂見習近平今年1月初重申“兩岸展開政治協商，共議統一”，因為只有當兩岸坐下來談，逐步解決兩岸政治分歧，共同討論統一，台灣問題才能和平解決，亞太地區才能和平穩定。這難道不是美國人所期待的嗎？



（中評社特約作者紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）