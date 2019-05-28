挺韓大會師搞神秘？王鴻薇：細節不好講太多

王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）6月1日的“挺韓大會師”蒙著神秘色彩，受邀擔任活動主持人的中國國民黨台北市議員、黨文傳會副主委王鴻薇接受中評社訪問時表示，其實就是一些挺韓團體發起的活動，包括工商、宗教、農漁等團體，及挺韓後援會聚集而成，類似2018選前的三山造勢。國會政黨聯盟主席妙天下面的一個基金會，確實是幫忙的團體之一。至於有多少團體參加，王則保留地說，細節的她不好講太多，畢竟她並非是主辦單位的聯繫窗口。



王鴻薇也說，雖然無法確定有誰會參加這場造勢大會，但她已接了不少電話表達要參加，包括基層民代、挺韓團體等，而就她所知，主辦單位好像有邀請北北基的市議員、“立委”，甚至是黨主席吳敦義，但還不確定會不會出席。



1964年生的王鴻薇，政治大學新聞系學士，報社記者出身，2006年以新黨身分當選並連任台北市議員。2014改代表中國國民黨當選台北市議員，2018年台北市議員選戰再度以松山、信義區第一高票成功連任。



韓粉6月1日在台北市凱道舉辦“挺韓大會師”，雖然國民黨高雄市長韓國瑜27日受訪時表達會親自參加外，也證實妙天是支持的團體之一，但這場挺韓大會師舉辦單位到底為何，至今卻撲朔迷離，導致外界不少聲音質疑。活動主持人王鴻薇接受中評社訪問說明其中關係。



王鴻薇直言，妙天下面的一個基金會，確實是挺韓活動的幫忙團體之一，也是有人穿針引線幫忙申請路權、搭建舞台、音響、電視牆等，但妙天並非主辦單位。



王鴻薇也指出，“挺韓大會師”新聞一刊出時，就有一些人認為這場活動是不是假的？是圈套？但這應該是假韓粉、韓黑在反串混淆視聽，因為韓國瑜也在第一時間證實知道這場造勢大會，且說自己會參加，可見得主辦單位有跟韓國瑜或韓身邊的幕僚聯繫，所以這並非是一場鴻門宴。



至於此次“挺韓大會師”有多少團體參加？王鴻薇語帶保留地說，這個細節她不好講太多，畢竟她也並非主辦單位聯繫窗口，只是這些挺韓團體上個禮拜找了一些市議員，詢問願不願意參加，她當場說沒問題，之後他們又詢問是否可以邀請她擔任活動共同主持人，她就答應了。不過，她也就只是主持人，並非主辦方窗口，因此很多技術細節的問題她也不是知道的很清楚，只是因為被公開了，所以不少單位、民眾都找她聯繫。



王鴻薇提到，其實“挺韓大會師”就是一個造勢活動，這些挺韓的組織認為需要在整個黨內初選開始前，凝聚一些支持者，就像2018高雄市長選舉期間的三山造勢，也是很多團體、人支持韓國瑜，而前“立法院長”王金平則是被推舉出來帶頭的。至於挺韓大將陳清茂、文山伯、杏仁哥等人稱是看媒體才知道這場活動，其實挺韓的組織真的不是只有他們而已，像622在台中舉辦的挺韓造勢會，就是國民黨台中市黨團主辦，參與的團體也可能與台北場的重複。