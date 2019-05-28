中評關注：賴清德以退為進、以軟攻硬

賴清德正在打悲情牌。（中評社 資料照） 中評社台北5月28日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選競爭激烈，賴清德動作頻頻先是拋出“贏的方案”，面對中執會可能改變遊戲規則，雖然賴清德仍強硬表達不應改變遊戲規則，但也提到若遊戲規則改變，不會採取法律行動，也不會脫黨，莫非是以退為進、以軟攻硬來面對這場初選。



22日的中執會後，賴清德提出新方案。第一，如果蔡英文贏韓國瑜，他無條件支持蔡繼續競選連任。第二，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡英文競選連任。第三，如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡英文，請蔡英文還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選2020。



民進黨2020初選方案，22日協商破裂，將於29日再進行討論。賴清德自己都說，他遇到很多支持者都對他送上鼓勵說“讓太多”，像是在高鐵、活動中支持者向他表示“我們都挺你，你要堅持”，悲情牌正在發酵中。



另外，面對29日中執會可能改變遊戲規則，賴清德雖受訪時不斷重申反對改變遊戲規則，但在23日晚間接受“政經關不了”專訪時，在言談中埋下若遊戲規則更改可能有法律的問題，27日上“彭博士觀風向”直播，對此議題他回應不會改變法律途徑，還說不會與中執委變成敵人，甚至連對手都稱不上，因為有共同目標就是打贏初選，盼透過以退為進藉支持者給中執委施壓。



從賴清德提出贏得方案，以及強調若中執會改變規則也不會採取法律行動，無異是悲情牌!



蔡英文是現任，台灣目前又面臨許多危機，賴清德若與蔡英文“火車對撞”恐讓支持者產生反感，也會被蔡逮到把柄，大加攻擊。最重要的是賴清德若攻擊對手，將違背他當初競選時承諾的“君子之爭”。賴的低調、退讓，帶點悲情的訴求不僅能維持參選初衷，更能激起民眾同情弱者的心理，凸出蔡英文的強勢欲修改遊戲規則，提高支持度。

