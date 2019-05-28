蔡育輝分析韓郭優勢　盼黨內競爭莫傷和氣

國民黨台南市議員蔡育輝穿上了“立委”參選人的服裝。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月28日電（記者 趙家麟）中國國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝27日宣佈投入台南第一選區“立委”選舉。他告訴中評社，2020大選將是藍綠對決、柯文哲軋一腳的三國之戰，選民同時面對大選與“立委”選舉，分裂投票的機率很低，藍軍要團結對抗綠、白，郭、韓競爭不傷和氣就非常重要了。



蔡育輝表示，2020大選，藍綠白相爭，國民黨、民進黨會由誰來代表出戰，對黨籍“立委”的選舉有很大的影響。因為，“總統”與“立委”同時投票，選民不太可能分裂投票，他估計分裂投票的機率大概只有3％至5％。



因此，他認為，如果國民黨的大選與“立委”候選人都強，會有相互拉抬作用；如果大選的候選人弱、“立委”候選人強，“立委”選情也不會被看好，“立委”選戰打來只會事倍功半。



蔡育輝說，目前看來，對手民進黨蔡英文出線的機會很大，主要原因是蔡不但有現任優勢，為了連任，已經在民進黨的初選辦法上頻頻出招，賴清德很難是蔡的對手。蔡一旦出線，綠營西瓜偎大邊的效應下，綠營也不致分裂。



蔡育輝觀察，民進黨若由蔡英文出戰，藍、綠相爭，黃雀在後；蔡的執政不得民心，無黨的台北市長柯文哲將會加入戰局。面對藍、綠、白的“三國”之爭，國民黨團結都來不及，更沒有分裂的本錢。



他說，在自己的地方支持群裡，挺郭、挺韓的兩邊都有，甚至有人逼問他是否挺韓，如果不挺韓，就不挺他選“立委”；挺韓來自社會不同階層，特別是基層挺韓的實力、忠誠度又比其他國民黨參選人要好，6月1日的韓粉在台北凱達格蘭大道，他預期將會是全台基層挺韓的一次大會師。



但蔡育輝認為，韓國瑜是現任高雄市長，受議會監督，不能像蔡英文一樣四處趴趴走，這是韓比較不利的處境。



另一方面，鴻海集團董事長郭台銘來勢洶洶，連續走訪台東、雲林、嘉義等經濟相對弱勢的縣市，成功凸顯拚經濟強項，在“首富”扶弱的形象上加分，從黨內初選的競爭角度看，郭已經在韓國瑜南部基層票源區正面交鋒。



但蔡育輝認為，郭台銘的國際觀與經濟議題雖占優勢，但大選不是只有經濟議題，各領域政策都要受到檢驗，郭如何加強論述能力，消弭基層農工社會對“富人”參政的疏離感，都有待加強。



他表示，蔡執政已失民心，民進黨若繼續執政，台灣年輕一代沒有未來、兩岸陷入危機都是顯而易見的。韓、郭都是好人才，都為了台灣的未來而參選，初選競爭是必然，但希望不要傷了和氣，畢竟，初選後還要大家團結合作，才有機會終結民進黨政權。



至於投入台南“立委”選舉，蔡育輝說，台南第一選區已有20多年沒有國民黨“立委”了，他跑地方公祭、告別式的場合，早已是“滿城盡是綠軍甲”，台南長期以來就是國民黨的艱困區，中央、地方都是民進黨執政下，藍軍在台南參選“立委”確實是苦戰。



但蔡育輝說，2020大選是台灣前途關鍵一役，他在爭取“立委”席次的同時，更重要的目標是要助藍軍的大選，在台南綠營大票倉拉近藍綠票數差距，也期待台南六個“立委”選區都有藍軍強將不計個人得失、勇出參選，共同來終結民進黨政權。