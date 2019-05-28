王鴻薇語中評：61若破10萬人韓氣勢翻轉

王鴻薇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月28日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜近期聲勢，國民黨台北市議員、黨文傳會副主委王鴻薇接受中評社訪問時表示，“韓現在可能面臨最低潮時刻”，因現在韓不僅面對民進黨的攻擊，也有來自黨內派系、2018選前團隊、朋友打擊，無論是支持者或媒體，都是壁壘分明。若6月1日挺韓大會師有10萬人以上參加，韓就能衝出低潮，畢竟在最低潮時還有如此的能量，會是目前台灣政壇罕見的強將。



1964年生的王鴻薇，政治大學新聞系學士，報社記者出身，2006年以新黨身分當選並連任台北市議員，2014年改代表中國國民黨當選台北市議員，2018年北市議員選戰中，再度以松山、信義區第一高票成功連任。



韓國瑜近日經歷5點聲明、市議會備詢表現不出色等風波，導致民眾在網路上攻訐不斷，甚至也有不少粉絲破百萬的臉書社團，接連數週kuso（惡搞）韓國瑜，似乎形成“反韓”氛圍。但一方面韓粉又於6月1日自主在府前凱道舉辦“挺韓大會師”，究竟韓國瑜的聲勢目前如何？



王鴻薇日前曾參與北市議員連署徵召韓的活動，可以說是台北市議會內挺韓的要員之一，王接受中評社訪問表示，“韓國瑜現在可能面臨要選2020前的最低潮時刻”，可以說韓現在的聲勢是處在谷底，但即便如此，韓的民調還是很強、是領先者，若是能撐過這波谷底的低潮，就真的會是一員強將了。



王鴻薇指出，韓國瑜之前在市議會質詢、表態參選2020，遭民眾質疑誠信與正當性，再加上現在網路、媒體一片黑函的情況下，現在韓好像做什麼都是錯的，跟選前做什麼都是對的相比，差別非常大，網路上韓國瑜的消息十之八九都是負面的，原因就在2018選前只有民進黨的攻擊，但在黨內初選階段，則也多了黨內派系的攻擊。



王鴻薇說，選前國民黨的內部極為團結，因為韓國瑜當初是“炮灰”進去高雄市選的，黨內沒有人想去扯韓後腿，也不需要去扯，而韓國瑜掀起韓流後，國民黨內大部分的人也都會覺得有韓流是獲利，不管是什麼派系，都會是獲利者，但現在面對黨內競爭就不同了，黨內無論是支持者也好、媒體也好，事實上都是壁壘分明，因此現在韓不只面對外部民進黨的打壓，也面臨黨內派系，或以前的團隊、朋友的打擊。



被問到韓國瑜如何衝出現在的局面？王鴻薇認為，這次的61挺韓大會師就會是個非常關鍵的突破口，2018選前就是從高雄的三山造勢開始，大家猛然發現原來韓國瑜的能量有這麼強，畢竟不是每個挺韓的支持者都在網路上，假若61台北挺韓大會師、622挺韓大會的造勢活動都有超過10萬人參加，黨內大概也沒有人有這樣的能量。

