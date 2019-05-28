中評幕後：高雄版水門事件　韓當選即被提醒

韓國瑜就職高雄市長以來，四維行政中心辦公室至少被潛入5次。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月28日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜辦公室驚傳遭人闖入，有如美國「水門事件」翻版。時間發生在今年春節期間，陳菊市府時代的攝影官吳建鴻深夜潛入市長室遭警衛當場查獲，身上還起出市長室鑰匙。檢調事後調閱監視器發現，韓上任後辦公室至少已被闖入5次。對此，韓國瑜表示，若當中真有“政治企圖”是不可以原諒的，一切靜待司法調查。



前高雄市秘書處長陳瓊華受訪則表示，吳建鴻曾擔任市長行程攝影，但因行為舉止不當、工作表現不佳，多次告誡後因不適任而解除任務支援，調回養工處。



根據中評社得知，韓國瑜早在去年當選高雄市長及就職之前，便有檢警調因“看不下去”透過“關係”傳話給韓國瑜說，注意市長辦公室、官邸等恐有被竊聽、竊錄疑雲，當時第一手收到此消息的共有3人，分別是高雄市總工會副理事長蔡維碧、韓國瑜競選辦公室發言人侯亞寧、及現任輪船公司董事長黃文財。



當時他們便收到外界示警，有人要在市長辦公室、官邸等地安裝針孔攝影機並竊聽等，但因韓剛當選市長，一切處於被動，不管將來有沒有無找“竊聽竊錄裝置”，一旦對外聲稱只會被見縫插針、大做文章。



因此在維繫市府資訊安全及避免政治效應擴大下，韓團隊經討論才決定把市長辦公從原本的四維行政中心，轉移到鳳山行政中心一個毫不起眼的“原海洋局辦公室”二樓，也正因為這樣的決定，才讓原本海洋局的公務員必須暫時委屈移動到鳳山一樓大禮堂內辦公。



因此也引發綠營議員抨擊勞民傷財、不捨公務員窩在禮堂辦公等，新聞媒體也報道鳳山行政中心似乎風水較好，比較適合韓國瑜的命格云云。而韓牽動辦公室則一切對外宣稱以“均衡高雄區域發展”、“就近關注關心之局處業務”等為理由，也算合情合理、能夠說服市民眾人，又不打草驚蛇。



如今鳳山行政中心的市長室門禁管制比原本四維行政中心來得更嚴格，不僅市長進出有專用電梯，連員工機要進出都得掃描過卡，也是這個道理。但對不知道此幕後的工作人員或記者，自然有些不習慣與不適應了。



如今隨著事件爆發、有人被逮，檢警調就有深入追查的必要，這起事件背後是否受人指使，或僅單純個人行為？辦公室錢財遭竊事小，但資料外流或被竄改、甚至竊聽竊錄事大。檢警調秉公處理，無私追查，也才能還前朝一個公道。