中評鏡頭：韓國瑜逛商圈　基層民眾歡迎

韓國瑜一到活動現場就有許多支持者紛紛要求合影及簽名。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月28日電（記者 蔣繼平）這個月來都在議會備詢的中國國民黨高雄市長韓國瑜，27日來到南華商圈參加活動也順便逛商圈，不僅會場聚集滿滿人潮，逛商圈時也跟著許多粉絲，店家、攤商、支持者紛紛要求合影及簽名，人氣非常高，獲得基層愛戴，韓國瑜臉上也露出笑容。



韓國瑜當選高雄市長後刮起一陣“韓流”旋風，為了吸引觀光，高雄市“觀光局”打鐵趁熱推出“光頭節”，搭配韓國瑜“禿子”造型來宣傳高雄觀光，韓國瑜也在27日出席南華商圈的活動宣傳記者會，吸引不少攤商及支持者到場。



記者會結束後，韓國瑜也走了一趟南華商圈，希望店家及攤販鼓搭配活動帶動觀光，獲得許多業者的認同，店家紛紛熱情要求韓國瑜合影留念，也有衣飾業者大方讓韓國瑜在模特兒衣架上的衣服簽名留念，受到基層民眾歡迎。



有韓粉把握機會，特別趕來記者會支持韓國瑜，圍繞在隊伍周遭大喊“市長加油！”也有粉絲拿者絕版的《跟著月亮走：韓國瑜的夜襲精神與奮進人生》讓韓國瑜簽名，也有店家拿出優良產品獎狀請韓國瑜簽名，所到之處受到歡迎。



南華商圈在老一輩的高雄人稱“新興市仔”，早期是高雄三大夜市之一，這裡有許多物美價廉的衣物、飾品、美食小吃等，更是許多高雄人的年輕美好回憶，近年商圈內也建設全台首座的日本模構天棚結構，讓消費者免於風吹日曬。