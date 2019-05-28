著力破解債轉股定價難

中評社北京5月28日電／日前舉行的國務院常務會議確定，深入推進市場化、法治化債轉股措施，支持企業紓困化險、增強發展後勁。經濟日報發表評論員溫寶臣文章稱，這次會議明確了下一步債轉股工作的目標，要直面問題、破解難題，著力在債轉股增量、擴面、提質上下功夫。在具體工作方法上，第一條就指出要建立債轉股合理定價機制。可以說，直指問題要害。



從2016年10月份國務院發布《關於積極穩妥降低企業杠杆率的意見》算起，本輪債轉股啟動至今已超過兩年時間。總體來看，債轉股按照市場化、法治化原則有序推進，對於降低國有企業負債率、促進國企改革、支持實體經濟發展發揮了積極作用。比如，2018年上市公司中國中鐵就通過市場化債轉股降低了資產負債率。



不過，在推進市場債轉股過程中也暴露出了一些問題，造成債轉股進展相對緩慢、項目實際落地率不及預期，在一定程度上影響了供給側結構性改革的深入推進。



債轉股簽約多落地難，原因有很多。比如，市場化債轉股參與主體多元化，各方訴求不一致，很難達成多贏方案；銀行持有工商企業股權涉及資本占用問題；資金來源不足，且需要與持有期匹配；轉股後，股權退出渠道受阻，項目流動性不足，等等。



文章稱，在眾多原因中，股權評估和定價是債轉股過程中一個比較棘手的問題。之所以這麼說，是因為本輪債轉股企業仍以國有企業為主。國有企業對自身股權價值評估要滿足相關規定，以銀行為代表的出資方衡量股權價值則有一套自己的標準，因而在定價問題上，兩套標準分歧較大。



對於國有企業股權定價問題，《關於積極穩妥降低企業杠杆率的意見》提出，銀行、企業和實施機構自主協商確定債權轉讓、轉股價格和條件。經批准，允許參考股票二級市場交易價格確定國有上市公司轉股價格，允許參考競爭性市場報價或其他公允價格確定國有非上市公司轉股價格。



但是，在債轉股實踐中，上述意見並不容易實施。這是因為債轉股企業多處於產能過剩行業，企業經營效率不高，在未盤活之前，是一種低效資產。實施債轉股以後，企業經營能否快速好轉，也存在很大不確定性。如果參照上市公司交易價格來處理，顯然不具備市場競爭力，銀行等出資方積極性不高。



與此同時，《企業國有資產交易監督管理辦法》規定，國有資產按評估結果轉讓難以完成時可以適當降低轉讓底價，但當新轉讓底價低於評估結果的90%時，應當經轉讓行為批准單位書面同意。由此，另外一個難題出現了，企業折價出售股權會不會造成國有資產流失，主管部門對此多少有些為難。



市場化債轉股，其中一個核心因素就是交易價格。因此，要明確低效資產處置的具體政策，便於開展工作。對於各方擔心的國有資產流失問題，也要加強事前引導和事後問責。