因勢利導強化逆周期調控

中評社北京5月28日電／增值稅稅率下調、社會保險費率降低、縣域農商行定向降准……近期一批新的宏觀調控政策相繼落地。經濟日報發表評論員曾金華文章稱，在內外環境錯綜複雜，不確定不穩定因素增多的情況下，中國經濟呈現總體平穩、穩中有進的發展態勢，原因在於始終保持定力，強化宏觀政策逆周期調節，在區間調控基礎上加強定向、相機調控，政策措施落地見效，有力推進穩增長、促改革、調結構、惠民生等各項工作。



“創新和完善宏觀調控”，是今年經濟工作的重要關鍵詞。通過豐富和靈活運用財政、貨幣、就業政策工具，增強調控前瞻性、針對性和有效性，為經濟平穩運行創造條件。今年積極的財政政策加力提效。“加力”體現在加大減稅降費力度和支出力度，實施更大規模的減稅，推進更為明顯的降費，引導企業預期和增強市場信心，更好服務實體經濟發展；“提效”則重在提高財政資金配置效率和使用效益，進一步優化財政支出結構。



實施更大規模減稅降費，是今年最受關注的宏觀政策措施。目前，一系列普惠性減稅與結構性減稅措施落地，減稅效應持續顯現，廣大企業和個人切切實實享受到了改革紅利。統計顯示，今年一季度，全國累計新增減稅3411億元。減稅降費對減輕企業負擔、激發微觀主體活力、推動產業結構轉型升級等發揮了重要作用，是應對經濟下行壓力的重要逆周期調控措施。



在貨幣政策方面，繼續實施穩健的貨幣政策，靈活運用多種貨幣政策工具，疏通貨幣政策傳導渠道，著力解決融資難、融資貴問題。比如，近日央行下調服務縣域的農村商業銀行存款準備金率，將釋放長期資金約2800億元，精准扶持民營企業和小微企業。通過降低存款準備金率、靈活開展公開市場操作等舉措，保持流動性合理充裕，改善了市場預期。



同時，深入實施就業優先政策，穩定和擴大就業，就業形勢總體穩定，實現良好開局。近日，國務院常務會議確定，使用1000億元失業保險基金結餘實施職業技能提升行動，提高勞動者素質和就業創業能力。今年1月份至4月份，全國城鎮新增就業459萬人，完成全年計劃的42%；4月份，全國城鎮調查失業率為5.0%，比上月下降0.2個百分點。



從財政、貨幣、就業等一系列宏觀政策實施情況看，今年以來適時適度實施宏觀政策逆周期調節，實施積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策，主動預調微調、強化政策協同，有效穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，提振了市場信心，經濟發展保持韌性，主要宏觀經濟指標保持在合理區間。



與此同時，當前經濟運行仍然存在不少困難和問題，特別是外部經濟環境複雜嚴峻，必須保持定力、增強耐力，勇於攻堅克難。當前，宏觀調控工具箱是豐富、充足的，要繼續保持宏觀政策連續性穩定性，落實好已出台各項政策，充分發揮政策效應，同時要根據經濟運行情況變化相機抉擇，靈活、有針對性地採取措施，實現精准調控。



需要強調的是，創新和完善宏觀調控還要與深化改革緊密結合，通過改革開放和結構調整新進展鞏固經濟社會穩定大局。比如，在減稅降費中推進增值稅改革、社保改革等；深化金融供給側結構性改革，通過增加供給和競爭改善金融服務。以宏觀調控和深化改革的“兩手抓”，從容有力應對困難與挑戰，確保全年預期目標實現。