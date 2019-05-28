中評社北京5月28日電／中共中央、國務院日前印發《關於建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系的意見》，對未來我國城鄉融合發展作出了規劃安排。長期存在的城鄉二元體制，嚴重阻礙我國經濟社會高質量發展。經濟日報發表國家發展改革委城市和小城鎮改革發展中心研究員馮奎文章指出，建立健全城鄉融合發展體制機制和政策體系，目的就在於重塑新型城鄉關係，走城鄉融合發展之路，促進鄉村振興和農業農村現代化。如何推動城鄉融合發展，本報特邀國家發展改革委城市和小城鎮改革發展中心研究員馮奎作出解讀。



推動城鄉融合發展，工作千頭萬緒，但主要抓手有兩個：新型城鎮化和鄉村振興。新型城鎮化的核心任務是讓農業轉移人口順利融入城市，享受市民化權利；鄉村振興的關鍵舉措是讓更多的人才由城入鄉，帶去新理念和新要素。依靠這兩個抓手，就能讓生產力中最重要的要素——人流動起來，推動城鄉融合發展。



文章指出，改革開放以來，特別是黨的十八大以來，中國城鎮化進程不斷加快，“三農”工作取得巨大進步。不過，農業轉移人口在城市落戶、人才入鄉發展等方面仍面臨一些壓力與困難。



一方面，農業轉移人口進城落戶仍待推進。黨的十八大以來，我國農業轉移人口進城落戶的門檻不斷降低、通道逐步拓寬。不過，目前仍有2億多農業轉移人口在城鎮工作生活，卻沒能實現城鎮落戶。到2030年，還有3億或更多農業轉移人口需要進城和落戶。總體看，當前中小城市和小城鎮落戶基本沒有門檻，但特大城市和部分大城市落戶依然有一些限制。但是，中小城市對農業轉移人口的承載力有限，吸引力不高；大城市建設用地相對緊張、公共服務設施有待進一步完善。



另一方面，各類人才由城入鄉方興未艾。農業農村部數據顯示，返鄉、下鄉創業創新的人員達800萬人左右，這部分人主要是在外創業有成的企業家或打工多年的農民工回到家鄉。現實中存在的問題主要是城市工商企業人員、各類院校畢業生下鄉渠道有待拓展；鄉村創業就業條件較差，政策激勵力度還需要加大；城市支持鄉村發展、城鄉人才交流等機制需要完善；一些地方農村集體經濟組織缺乏人才引進機制，難以引人、用人、留人。



讓進城與入鄉都暢快起來，是推動城鄉融合發展的需要，也是實現社會公平正義的需要。分析城鄉人口、人才流動的不同類型，有必要建立四項機制。一是要建立農業轉移人口市民化機制，有力有序有效深化戶籍制度，提高城市包容性，讓更多有意願在城鎮落戶的農民工進入城市、融入城市。二是要建立城市人才入鄉激勵機制，重點是要吸引人才來鄉村、留住人才在鄉村、用好人才為鄉村。從高校、職業院校、外出經商人員中廣開人才來源是一個方面，另一個方面就是農村集體組織也要探索吸引優秀人才的機制。三是建立健全城鄉基本公共服務普惠共享機制，推進城鄉教育、醫療衛生、公共文化、社會保險、社會救助等標準統一。四是建立城鄉基礎設施一體化發展機制，推動鄉村基礎設施提檔升級、實現城鄉基礎設施建設統一規劃、統一建設。