“長臂管轄”是違背法治公平的霸權主義

中評社北京5月28日電／經濟日報發票評論員郭言文章稱，自美方單方面挑起貿易戰以來，其所謂的“長臂”越伸越長，先是中興、後是華為、再是大疆，現在又瞄上了海康威視和大華股份，揚言要對其進行“斷供”制裁。這不過是美國一些政客們的一貫伎倆：只要不合他的心、不順他的意，就肆意將國內法外溢，給外國企業製造麻煩，給國際正常秩序帶來危害。



“長臂管轄”算個啥？按照美方政客的邏輯，一家企業即使不在美國設立、不在美國開展業務，但只要其經營行為與美國市場、美國企業、美國機構等產生聯繫，“長臂”就管得著你；如果美國法院認定企業或企業高管存在違反出口管理、賄賂等腐敗行為，即使沒有發生在美國，“長臂”就能制約你。所謂的“長臂管轄”，是赤裸裸的霸權主義、強權政治在國際司法領域的體現。為了圍堵戰略對手，近年來，美國還不斷擴大“長臂管轄”的範圍，涵蓋了民事侵權、金融投資、反壟斷、出口管制、網絡安全等眾多領域，動輒在國際事務中要求其他國家的實體或個人必須服從美國國內法，為“美國優先”做出讓步，否則隨時可能遭到來自美國的巨額處罰。



美國舉起“長臂”肆意揮舞，其霸道和狂妄越來越不加掩飾。在只看到霸權的美國政客眼裡，日益發展強盛的中國、於國際體系中影響力日益壯大的中國，是在挑戰美國主導的國際體系，挑戰美國在高科技等領域的主導地位。所以，美方挑起貿易戰，其目的絕不單單是為了解決貿易不平衡的問題。我們有理由相信，近來對中興、華為、大疆、海康威視、大華股份等亂伸“長臂”的事件背後，還包藏著借助法律體系有步驟狙擊中國高科技領軍企業的禍心，妄圖一步步全局性遏制中國高科技的崛起。



但是，於中國而言，與美國爭霸從來不是戰略選擇。在處理中美關係時，中國一直堅持“太平洋足夠大，容得下中美兩國”“我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞”；同時也強調，“中國不覬覦他國權益，不嫉妒他國發展，但決不放棄我們的正當權益”。當下，包括中美在內的世界各國早已形成了高度互補的產業鏈條，唯有深度融合、共同服務全球市場，才是創新發展的根本出路。美國不惜採取越來越離譜的手段，試圖造成中美高科技領域“脫鈎”的局面，這種行為撼動的是全球高科技產業鏈，影響的是包括美國在內的整個世界的未來。



在風雲變幻之際，在美國來勢汹汹的霸權主義面前，中國保持底線思維，敢於鬥爭，善於鬥爭。中國會從經濟競爭力的核心關鍵、社會發展的瓶頸制約、國家安全的重大挑戰入手，全面提高自主創新能力，也會把順應大勢深化國際科技交流合作作為重要手段，使科技創新之路越走越寬廣。中國終將用事實證明：美國曾經借助“長臂管轄”攫取橫財的霸權主義，在中國這裡注定失敗。