為高質量發展提供更多生力軍

中評社北京5月28日電／ 進入5月，全國各地陸續組織首次高職擴招補報名，意味著高職擴招拉開了帷幕。高職擴招這一重要舉措的落地，是職業教育改革發展的重大機遇，將對我國教育發展、經濟高質量發展產生重大影響。



從今年《政府工作報告》提出高職院校大規模擴招100萬人，到教育部下發《高職擴招專項工作實施方案》，再到高職擴招進入實施階段，行動之迅速，落實之有力，令人欣喜。這也凸顯出經濟結構變革、職業教育跨越式發展、為學生提供多樣化成才路徑、營造人人皆可成才環境等需求的迫切性。



從宏觀角度看，我國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，但高素質技術技能人才的供需結構性矛盾仍相對突出。人社部2018年數據顯示，我國技能勞動者超過1.65億人，占就業人員總量的21.3%， 但其中高技能人才只有4791萬人，僅占就業人員總量的6.2%。高職擴招後，將為現代製造業、現代服務業、現代農業等產業一線輸送更多高素質技術技能人才，進一步促進人力資源供給側結構性改革，把人口紅利更好地轉變為人才紅利，成為中國產業走向全球價值鏈中高端的生力軍。



從中觀角度看，經過多年發展，職業教育已到了跨越發展的關鍵時期。今年年初，《國家職業教育改革實施方案》印發，明確職業教育與普通教育是兩種不同類型的教育，具有同等重要地位。此次高職擴招，正是促進職業教育大改革大發展的催化劑，也將成為高等教育進入毛入學率50%這個普及化階段的“臨門一腳”，更是以現代職業教育的改革發展推動高等教育結構優化的重要之舉。特別是高職擴招進一步豐富生源構成，這對促進職業教育與繼續教育融合，倒逼高職教育完善考試招生辦法、創新人才培養模式、優化評價機制，對實現高職教育內涵式發展有著重要意義。



從微觀角度看，高職擴招改革拓寬著學生成長成才的路徑。高職擴招，使普通高中學生選擇更多樣，不再“千軍萬馬擠獨木橋”；讓中職學生有了更多就業優勢、創業本領、升學通道和更厚的終身發展基礎；令退役軍人、下崗失業人員、農民工和新型職業農民也有了更多接受高等職業教育的機會，可實現更高質量和更充分就業。當所有青年都可以在不同通道上成長成才，就能不斷激發社會創新創造活力，樹立正確的教育觀、就業觀、人才觀。



當然，高職擴招也對當前職業教育提出了更大挑戰和更高要求。比如，如何確保人才培養質量標準不降，如何適應不同生源的學習時間和學習方式，還需要職業院校做科學審慎的探索。一方面，要針對生源的多元特征，分類編制人才培養方案，充分考慮應屆與非應屆、就業與未就業、不同年齡段生源的特點；另一方面，要針對不同生源的從業經歷、學習基礎和需求，分類組織教學，實施分類管理，推進“1+X”證書制度試點、“學分銀行”建設、彈性學制。只有嚴把培養質量關，創新教學管理機制，才能讓更多青年憑借一技之長實現人生價值，讓三百六十行人才薈萃、繁星璀璨。



令人欣喜的是，近年來中央和地方財政對高職教育加大投入，多地調整技術技能人才落戶、就業等政策，技工收入不斷提高，曾經發展空間小、社會評價不高等制約職業教育發展的問題正在解決。勢頭已起，期待更多高職院校以擴招為契機，聚力前行，肩負起支撐我國經濟高質量發展、助力人人皆可成才的重要使命。



來源:人民日報