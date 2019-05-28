新技術，占據創新制高點

中評社北京5月28日電／北京地鐵的南北向骨幹線路16號線成為國內首條覆蓋5G信號的地鐵線路；重慶招募首批5G“體驗官”，感受幾秒鐘下載一部1G高清電影等數字新體驗……5月的世界電信日前後，5G成為最搶眼的技術新星，反映出人們對這種關係未來的新技術的熱情期待。



新技術由發展需求孕育，也是經濟持續增長的新引擎。融合機器人、數字化、新材料的先進技術加速推進製造業升級轉型；以人工智能、物聯網、區塊鏈為代表的新一代信息技術加速突破應用；安全清潔高效的現代能源技術推動能源生產和消費革命……新技術一旦走出實驗室，進入廣闊的市場天地，就能釋放出巨大的能量，推動新業態新模式的打開和蓬勃發展。



新技術能夠提高生產效率，催生新動能。工業互聯網集成了遠程實時操控、虛擬現實技術協同、無人駕駛、高精度定位等前沿技術，不僅能進一步提升生產效率，還能代替人工適應更複雜惡劣的環境。而以物聯網技術為神經中樞，一個建築群可以變得“有生命”——鋼結構、門板、水管、螺絲型號，電能消耗、用水量、空氣質量等數據都可以“互聯互動”；一個城市也能裝上“智慧大腦”，對城市交通進行智能調度，有效調配公共資源。從深海深地探測、超級計算、人工智能等面向國家重大需求的高技術領域持續取得重大突破，到“互聯網+”廣泛融入各行各業，大眾創業、萬眾創新蓬勃發展，科技進步貢獻率提高到58.5%，體現著新技術對中國經濟轉型升級的牽引力。快速崛起的新技術正在深刻改變生產生活方式，成為中國創新發展的新標誌。



新技術能夠改變生活方式，帶來新業態。看似普通的外賣行業，用上蘊含大數據、雲計算、物聯網、人工智能等高新技術的智能配送技術，通過對天氣、路況、時間等統籌，在消費者、騎手、商家三者中實現最優匹配。新技術不僅催生新業態新模式，也更加精准傳送高質量的服務。2018年，全國每百位手機網民中，超七成用手機購物和支付，近五成用手機訂外賣和預訂旅行；數字經濟規模達到31.3萬億元，占GDP比重34.8%，供需兩端“雙升級”成為行業新一輪增長驅動力……隨著信息技術快速迭代更新，數字經濟在中國越來越多地觸及生活的方方面面，正成為經濟高質量發展的重要支撐。



新技術能夠重塑力量對比，塑造新格局。新一輪科技革命和產業變革正在重構全球創新版圖，重塑全球經濟結構，在新技術尤其是人工智能、空間技術等顛覆性、戰略性技術上占據制高點，需要下好“先手棋”。北斗衛星導航系統加速全球組網進程，相關應用產品已進入70多個國家和地區，GPS這個美國全球定位系統，不再是衛星導航的代名詞。正是憑借技術創新，多家中國高科技公司躋身世界級科技巨頭之列，中國北斗、中國高鐵、中國核電等逐漸成為國家名片。緊緊圍繞經濟競爭力提升的核心關鍵、社會發展的緊迫需求、國家安全的重大挑戰，把“先手棋”下好下實，才能積累起自己的新優勢。



新技術的進步映照著創新的厚度和活力。研究與試驗發展經費年均增速世界領先、投入強度逐年提升，為技術創新源源不斷地提供著原始創新、基礎研究的源頭活水；體制機制的改革創新，為新技術真正有“用武之地”開辟通途。技術創新的浪潮奔湧向前，必將為推動高質量發展持續送上強勁動力。



來源:人民日報

