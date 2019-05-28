以堅實的精神支撐激發創新的力量

中評社北京5月28日電／前不久，隨著長征三號丙運載火箭拔地而起，第四十五顆北斗衛星成功飛向太空，為我國北斗二號衛星系統的建設畫上了圓滿的句號。



北斗是中國人的驕傲，是國家的名片。隨著核心部件國產化率逐步提高至100%，以及一系列技術瓶頸被相繼克服，我國北斗發展之路越走越自信，實現了航天技術的新跨越，昂首屹立於世界衛星導航強手之林。



北斗的成功秘訣是什麼？北斗三號衛星首席總設計師謝軍說過一番話：懷揣北斗報國情，一代又一代北斗人接續拼搏二十載，練就了一支技術精湛、作風過硬、開拓奮進的人才隊伍，傳承經驗和文化，鑄就了“自主創新、團結協作、攻堅克難、追求卓越”的北斗精神，攜手塑造了中國北斗這個響當當的品牌。創新者的親身經歷證明，自主創新事業的突破離不開創新的思路、高效的組織、精細的管理，更少不了一種精神。



“任務雖有期，但北斗精神永存。北斗人將來無論在何處，都會以北斗人的高標準、嚴要求，將北斗精神傳承下去。”北斗二號任務團隊的肺腑之言表明，創新者最看重精神財富，最希望精神財富能夠長久傳承。



中國載人航天工程總設計師周建平院士曾說，沒有特別的精神，就沒有特別的業績。的確，如果沒有“兩彈一星”精神，怎麼會有大漠深處的驚天動地？沒有載人航天精神，中國人的身影如何能映照浩瀚太空？沒有探月精神，月球車也很難星際飛越30萬公里之遙，在古老的月球背面自如行走。



精神無形，卻能讓人負重前行。回眸創新征程，錢學森、朱光亞等一代科學大師以身報國，在新中國一窮二白的基礎上打下大國科技堅實的基礎；王選院士立足創新前沿，“逆潮流而上”“九死一生”攻克漢字激光照排技術；中國大飛機人矢志攻關，用近十年時間將一款國產大客機送上藍天。



可以說，咬定原始創新不放鬆、著力突破關鍵核心技術，在這些大大小小、熱氣騰騰的創新場景中，少不了最樸素的情懷、最厚重的精神。



當前，我國的創新事業正逢大有可為的歷史機遇，也處於爬坡過坎的關鍵時期，尤其需要凝聚廣泛的思想共識，熔鑄堅實的精神支撐，激發創新的力量。通過弘揚創新精神，並不斷賦予和豐富新的時代內涵，創新之舟定會更加自信從容地駛向未來。



來源:人民日報