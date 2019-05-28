英國經濟“脫歐紅利”恐難持久

中評社北京5月28日電／雖然各界都在擔憂“脫歐”帶來的不確定性對英國經濟造成嚴重損害，但數據證明，今年前三個月英國經濟表現不錯。



英國國家統計局公布的數字顯示，今年第一季度英國國內生產總值增長為0.5%，遠超去年第四季度的0.2%，同比增長1.8%，創下2017年第三季度以來的最高增速。



“脫歐”迷局中，英國經濟增速不降反升，其實是“脫歐”本身帶來的紅利。分析人士認為，英國與歐洲大陸的企業趕在原定的3月29日“脫歐”截止日期前增加存貨儲備帶來供給端增加，製造商又趕在“脫歐”日期前交付訂單，都刺激了一季度英國經濟增長。



具體到製造業看，英國第一季度製造業產出增長2.2%，創下近20年來製造業對英國經濟增長的最大貢獻。因為擔心英歐無法達成“脫歐協議”，“硬脫歐”導致雙方互增關稅、通關手續變得複雜，降低物流速度，提升進口成本，不少企業都增加了庫存，以防萬一。一些零售企業也開始囤貨，包括食品、藥品、服裝等，英國一些地方甚至出現存儲倉庫預定爆滿的情況，到聖誕節前都難有空倉庫。



英國正式“脫歐”日期至今懸而未決。已經有太多英國人抱怨，“脫歐”拖得太久，耗費了太多公共資源，“現在不管以什麼方式結束，只要它結束就好”。



不過“脫歐紅利”顯然難以持久。已經有多家機構預測，英國經濟的增長態勢恐怕很難延續，預計二季度英國經濟增長將放緩至0.2%。



從2016年“脫歐”公投後英國經濟發展的大趨勢看，由於英歐之間“後脫歐”時代的經貿關係尚未確定，“脫歐”不確定性導致英國國內外企業的投資者們舉棋不定，進而持續拖累英國經濟增長。從2016年起，英國經濟增長放緩，年增長率從公投前的超過2%下降到去年的1.4%。



掌管英國政府“錢袋子”的財政大臣菲利普·哈蒙德顯然已經看到這一意外的“脫歐紅利”很難持續推動英國經濟增長。他表示，相對於經濟數據，自己更希望看到的是投資者們對英國經濟的信心增加，並希望看到投資的數據出現增長。但哈蒙德也很清楚，恐怕只有英國通過一份“脫歐協議”，投資者們才會應時而動。



從普通英國人角度看，目前感受到“脫歐”的影響還有限。雖然媒體報道了個別家庭因為擔心“硬脫歐”對英國進口造成影響，開始囤積生活必需品，但這樣的案例畢竟還是個案。筆者所居住的倫敦西北卡姆登地區物價穩定，也少有人著手為“脫歐”做準備。



來源:經濟參考報