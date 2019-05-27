2019年粵澳合作聯席會議在澳門舉行

中評社香港5月27日電／2019年粵澳合作聯席會議27日在澳門舉行，兩地政府代表團討論了粵澳重點合作平台建設、科技創新、青年創新創業、基礎設施、支持產權等領域的合作進展和發展方向，並簽署了一系列相關合作協議和備忘錄。



新華社報道，澳門特區行政長官崔世安表示，兩地政府共同努力、積極落實《粵澳合作框架協議》年度重點工作，穩步推動重大基礎設施建設，加強社會民生領域合作，加大力度推進與珠海橫琴、中山翠亨、廣州南沙和江門大廣海灣等重點平台的合作項目，為青年創新創業提供更多機會和更大空間，有力促進了兩地經濟社會的穩定發展和民生的持續改善。



廣東省省長馬興瑞則表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》為新時代深化粵澳合作帶來重大歷史機遇。在大灣區建設的利好帶動下，粵澳兩地經貿合作更加緊密，服務貿易自由化縱深推進，重點合作平台建設全面鋪開，粵澳新通道、新橫琴口岸等重點項目加快推進，社會民生領域合作不斷深化，粵澳合作呈現務實高效推進的良好態勢。



會上，雙方就粵澳合作下一階段的重點及發展方向達成共識，包括共同貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，完善機制建設；加快粵澳重點合作平台建設，廣東全力支持澳門經濟適度多元發展；鼓勵科技創新，在大灣區共同打造國際科技創新中心；持續打造粵澳青年創新創業基地；加快兩地基礎設施互聯互通；拓展兩地社會民生領域合作；深化服務貿易自由化，構建協同發展的現代產業體系；加大共同參與“一帶一路”建設的合作。



雙方在會後還簽署了《實施〈粵澳合作框架協議〉2019年重點工作》《關於開展聯合資助兩地合作研發項目的工作計劃》《關於加強粵澳青少年交流合作的協議》《粵澳知識產權合作協議(2019-2020年)》等文件。