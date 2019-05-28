智能設備進小區重在管理

中評社北京5月28日電／生活中，無論是智能回收機、生鮮售賣機，還是一些租玩具的智能櫃等，都紛紛加大了在居民小區的布局。但當新鮮感過去之後，一些設備後續經營管理不善等問題也很快凸顯，甚至逐漸遭到廢棄，不得不從小區撤場。



經濟日報發表評論員李雪文章稱，迎合和滿足小區居民需求，智能設備進小區才有立足和發展的基礎。要規避智能設備利用不善的問題，需要做好以下幾點。



一是智能設備進小區應征得居民同意。物業改變小區共有部分用途，利用共有部分從事經營活動的，應取得過半以上業主同意。物業和相關企業不能只打自己的利益算盤，“不打招呼”就直接引入智能設備。



二是商家在設備投放上應統籌考量。售水機、快遞櫃等設備在小區中使用頻率很高，售米機、玩具租賃機等使用頻率低，用戶容易喪失黏性。如果缺乏前期測算就“一窩蜂”地入場，不僅給小區管理添亂，更會影響小區環境。



三是智能設備後續管理很重要。對於商家而言，投放什麼設備需要仔細算賬。投進去有多少人能用？後期維保能不能跟上？這些問題都應統籌考慮。而且，即使無人值守的智能設備，在人力成本上能節省很多，但如果缺乏後期精心管理，往往也會故障頻出，影響後續使用。



隨著科技發展，未來可能還會有更多智能設備出現在居民小區里。對此，相關部門可以通過出台規範性管理辦法，規範企業投放智能設備行為，並對物業管理“決策權”予以必要約束，以維護好小區業主的合法權益。