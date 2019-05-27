歐洲新議會格局初現　政治光譜更趨複雜

中評社北京5月27日電／第九屆歐洲議會選舉26日落下帷幕。初步統計顯示，議會最重要兩個黨團的議席數相比上屆出現下降，而極右翼勢力的席位有所增加，政治光譜更趨複雜。



新華社報道，分析人士指出，歐洲議會選舉每5年舉行一次，被視為歐盟民意“風向標”。此次選舉，儘管歐盟各派系在歐洲議會的席位、地位發生了改變，但排名靠前的黨團都支持歐盟，因此可以預料未來歐洲一體化的大方向不會改變。



格局趨於“碎片化”



截至布魯塞爾時間27日凌晨1時30分（北京時間27日7時30分），歐洲議會公佈的數據顯示，中間偏右的歐洲人民黨黨團將獲得180席，中間偏左的社會黨黨團有望獲152席。



儘管議會第一、第二大黨團的位置不會發生改變，然而與上屆議會相比，兩大黨團的議席數均減少30多個。過去，這兩大黨團的席位合計超過歐洲議會的半數，從而可以形成“大聯盟”掌控歐洲議會。但目前看，這一情況今年恐將不復存在，歐洲議會的政治勢力將更加“碎片化”。



持中間立場的歐洲自由民主聯盟黨團及法國總統馬克龍所領導的黨派組成的黨團預計掌握的席位為105席，將成為歐洲議會的第三大黨團。綠黨和歐洲自由聯盟組成的黨團預計將獲得67席，暫居第四。



在疑歐陣營中，輕度疑歐的歐洲保守與改革黨團將獲得61席，比上屆有所減少。但與此同時，極右翼的民族與自由黨團和自由與直接民主黨團席位均有所增加，前者從36席增加到57席，後者從42席增加到54席。

