郁慕明與上海台商座談　將組律師團協助

新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率團訪問大陸，27日上午舉行“台灣各界人士代表團與上海台商座談會”。（照片：新黨提供） 中評社上海5月28日電（記者 倪鴻祥）新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率“2019台灣各界人士廣上南北行”訪問團，27日上午與上海市台辦、上海市台協、台商代表共同舉行“台灣各界人士代表團與上海台商座談會”，就台商需要協助的問題交換意見。郁慕明表示，新黨已號召了十位台灣律師成立律師團，專門幫助台商解決法律問題，希望在大陸經商的台灣企業界都能按照大陸的法律規定，受到正當應有的保障。



郁慕明一行24日出發，進行為期一週的大陸行，這次計劃參訪的地點包括廣州、上海、南京、北京多地，5月27日上午與上海市台辦主任李文輝，全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏，上海市台協副會長蔡世明等台商代表共同舉行“台灣各界人士代表團與上海台商座談會”。



郁慕明表示，這幾年他為許多台商服務，深深感到國台辦最有成效的工作，就是誠如習近平總書記最近講的，要把舊帳掏出來，如能把過去台商遭遇冤屈的法律案件，從中挑十件出來還以公道，必然能使台灣民眾對大陸更有信心。



郁慕明指出，此行希望能夠增進對台商的服務，目前新黨已號召了包括此行團員在內的十位台灣律師成立律師團，專門替大陸台商打官司，幫助台商解決法律問題，希望在大陸經商的台灣企業界都能按照大陸的法律規定，受到正當應有的保障。



上海市台辦主任李文輝指出，上海目前有1萬3千家台企，投資額400億美元，上海台資企業數量跟投資額就占大陸十分之一左右，每年新增600到700個項目，每年新增約20億美元，1萬3千家台資企業中第三產業比例約70％。上海金融指標目前在世界排名第五，僅次於紐約、倫敦、香港、新加坡，台資金融機構提供了很大貢獻，全大陸有90家左右台資金融機構，有將近一半都在上海。在北京、香港、深圳、上海上市的台資企業共31間，其中上海7間。



李文輝表示，上海對台商台胞一向重視，在2015年9月24號上海市人大就通過了“台商投資權益保護法”，在惠台31條通過後，2018年6月1日就頒布了上海55條惠台政策，是大陸所有省市第一個。上海市台辦並協助台商解決轉型困難、資金問題、幫助台企加入到一帶一路大戰略、出面帶領台企到其他省市與外國進行投資，解決中小企業與基層民眾困難，並委請台協支持台企提供更多工作機會，鼓勵台青赴陸實習、就業、創業。



新黨全委會委員、近年在上海擔任財經節目主持人的楊世光說，目前台灣對大陸投資總金額，到2017年底已累積達1827億美元，是非常龐大的數字，國家經濟發展的第一步是完成原始資本積累，從1980年代台商前赴後繼來到大陸，幫助大陸取得經濟發展的“第一桶金”，台灣管理人才與相關技術的引進，也為大陸在管理行銷的制度規劃取得突破。



楊世光指出，目前台商台胞台幹面臨到三階段問題，第一是在原始資本積累的初期創業階段，有過一些不合法不合規的方法，遺留下許多歷史問題還尚待解決，這些遺留的法律歷史問題困擾著許多中小和早期台商。



第二是大陸推進的社保改革，有些事情過去合法現在違法，法律的演進企業是否跟得上，許多台商對此表示擔憂。



第三是改革開放速度越來越快，使得現在很多台商台幹對未來充滿不確定。這三階段的法律和經營問題，希望能夠藉由兩岸三地，除了台辦的協助與指導，還有在台灣、上海及其他地區的台商團結起來共同解決。



新黨副秘書長、律師陳麗玲舉王陽明所說“知行合一”為例，說明律師團如何與大陸律師和官方機構共同解決問題。“知”的部分，2008年溫家寶總理在中國政法大學特別提到“依法治國”，有規矩才成方圓，希望大陸推動的眾多惠台優惠政策，能夠加強推廣給台商、台青。“行”的部分，行政要依法行政，也要簡政便民，要讓民眾感到溫暖，站在人民這一邊著想，同時也把行政措施辦好辦妥。



陳麗玲說，在“合”的部分，呼籲所有台商要有大陸也是家的認知，用愛護台灣的心愛護大陸，希望台商也能為大陸現在重視環保政策、社會公益、扶貧政策提供協助，創造共贏。至於“一”的部分，新黨願意當一個窗口，期待有更多律師能加入仲裁協會，訴訟曠日費時，對商業造成不便，而通過調解、協商、仲裁，就能為台商快速解決法律困難。新黨律師團願與大陸的台籍律師合作，相信能為台商做更好的服務。



全國台企聯會長、上海市台協會長李政宏說，全國台企聯在大陸有11個片區，在6月2日新一屆片區長會議會請各片區注意歷史遺留問題，並彙總十個經典案例，請國台辦協助對接解決。李政宏說，2005年福州成立了台胞權益保障中心，應該推廣到所有台商密集的地方如北京、上海、深圳、廣州、崑山、東莞、廈門等地，而且應該拉高層級，才能加強協調、解決能力。



上海市台協副會長蔡世明指出，台商不能只想著要享受特權，這樣反而不利於兩岸民心融合，在大陸完善法律的同時，台商也要有法的觀念，不能只想靠關係解決。