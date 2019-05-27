今年前4個月國企利潤同比增長12.6%

中評社北京5月27日電／財政部27日發佈數據顯示，今年前4個月，國有企業利潤總額11244.7億元，同比增長12.6%；其中，中央企業7749.4億元，同比增長11.8%；地方國有企業3495.3億元，同比增長14.4%。



數據顯示，國有企業主要經濟指標繼續保持增長態勢。今年前4個月，國有企業營業總收入189023.0億元，同比增長8.3%。其中，中央企業109784.2億元，同比增長6.7%；地方國有企業79238.8億元，同比增長10.5%。



今年前4個月，國有企業營業總成本182346.6億元，同比增長8.5%。其中，中央企業104116.2億元，同比增長6.8%；地方國有企業78230.4億元，同比增長10.8%。



今年前4個月，國有企業稅後凈利潤8319.0億元，同比增長15.6%，歸屬於母公司所有者的凈利潤5176.1億元。國有企業應交稅費15539.8億元，同比增長1.7%。



數據並顯示，截至今年4月末，國有企業資產總額1917796.4億元，同比增長8.9%；負債總額1233716.2億元，同比增長8.5%；所有者權益合計684080.2億元，同比增長9.7%；國有企業資產負債率64.3%，降低0.2個百分點。