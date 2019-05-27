外交部：美國政府打壓華為對美民眾造成傷害

中評社北京5月27日電／針對《紐約時報》近日刊發文章稱美國政府的華為禁令導致美農村地區無線基礎設施建設被迫中斷，外交部發言人陸慷27日表示，美國政府竭力打壓華為的做法對美國業界和消費者產生了實實在在的傷害。



在當日例行記者會上，有記者問：昨天，《紐約時報》頭版刊發了一篇封面文章稱，美國政府的華為禁令導致美農村地區無線基礎設施建設被迫中斷，美農場主面臨無法及時與外界聯絡的境遇。有評論稱，美國政府加大對華“遏制”，反而使得美農民深陷“雪上加霜”的處境。針對美國政府此前宣佈的農業補貼，美各大農業協會也紛紛向美政府喊話，他們要的不是“創可貼”，而是能讓農民活下去的長久之計。中方有何評論？



陸慷說，長期以來，中美兩國業界，包括在農業領域，保持著友好合作關係。“對於近段時間以來美國農牧業從業者遇到的困難，正如我在這裡曾說過的，他們在中國的合作夥伴深表同情。同時中美雙方的業界都非常清楚，造成這一局面的責任不在中方。”



“你所提到的上述文章再次揭示，美國政府‘極限施壓、製造混亂’的做法對美國業界和消費者造成了嚴重傷害。”陸慷說，“美國政府某些人竭力打壓華為，一方面始終拿不出任何令不論是美國國內還是國際社會信服的證據；另一方面卻對美國民眾，包括業界和消費者，產生了實實在在的傷害。美國國內對此有質疑和反對的聲音，這毫不奇怪。”